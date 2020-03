Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntag vor 9390 Zuschauern im Holstein-Stadion gegen die SpVgg Greuther Fürth 1:1-Unentschieden gespielt. Sebastian Ernst brachte die Gäste in der ersten Minute in Führung. Alexander Mühling gelang in der 35. Spielminute per Foulelfmeter der Ausgleich.