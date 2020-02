Auf dem Weg zum Klassenerhalt in der A-Junioren-Bundesliga machten die U19-Fußballer von Holstein Kiel in Hamburg einen wichtigen Schritt. Beim Niendorfer TSV setzten sich die Jungstörche mit 2:1 (0:0) durch. Der Abstand auf die Abstiegsplätze wuchs damit auf neun Zähler an.