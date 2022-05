Kiel

Von wegen Leerlauf! Obwohl der Klassenerhalt für Holstein Kiel seit dem vergangenen Spieltag fix ist, warfen die Störche im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag alles rein. Allen voran Lewis Holtby. Der KSV-Sechser zeigte beim 3:0-Sieg gegen den „Glubb“ sein bislang stärkstes Spiel im Holstein-Trikot.

Wir möchten von Ihnen wissen, wie Sie die Störche gesehen haben. Geben Sie hier Ihre Noten ab.

Gelios: Bekam im Holstein-Stadion sein Abschiedsspiel zwischen den Pfosten – dabei aber kaum Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Wach beim Rauskommen, ohne Wackler mit dem Ball am Fuß. Note 3

Lorenz: Der Kieler Fels in der Brandung. Die zaghaften Nürnberger Angriffsbemühungen prallten an ihm ab. Das zog der Gäste-Offensive schon im ersten Durchgang den Zahn. Note 2

Thesker: Ein insgesamt stabiler Auftritt in der Abwehrzentrale. Nicht immer stimmte die Zuteilung zwischen ihm und seinen Nebenmännern in der Kette – was gegen Nürnberg unbestraft blieb. Note 3

van den Bergh: Gewann bis zu seiner Auswechslung die meisten Zweikämpfe aller Kieler. Selten bekam der KSV-Routinier Probleme mit dem Tempo von Nürnbergs Lukas Schleimer. Note 3

Holtby: Ein Gala-Auftritt des Sechsers! Trickreich, gedanken- und handlungsschnell. Legte das 1:0 auf und leitete den zweiten Treffer mit einem Traumpass auf Reese ein, machte das dritte selbst. Wegen seiner fünften Gelben Karte mit verfrühter Sommerpause. Note 1

Korb: Der rechte Außenbahnspieler entwickelt sich zum Goalgetter. Netzte aus kurzer Distanz zum 2:0 ein. Flankenläufe und brauchbare Hereingaben blieben aber Mangelware. Note 3

Mühling: Dynamischer Achter, dem das letzte Quäntchen Glück bei seinen Offensivaktionen fehlte. Vor allem in der ersten Hälfte mit guten Tempoverschärfungen. Nach der Pause weniger auffällig. Note 3

Porath: Gutes Startelf-Comeback des 25-Jährigen. Bestach als giftiger und unermüdlicher Balljäger und -Fänger im Mittelfeld. Note 2

Reese: Der linke Flügelflitzer riss auch im letzten Heimspiel das Publikum mehrfach von den Sitzen. Bereitete das 2:0 mit einem starken Sprint hinter die Nürnberger Kette vor – es hätte nicht der einzige Assist bleiben müssen. Note 2

Skrzybski: Fungierte neben Wriedt als zweite Spitze. Ein über weite Strecken unauffälliger Auftritt – mit Glanzmomenten. Sein präziser Abschluss neben den Pfosten brachte das 1:0. Dazu die starke Ablage für Holtby vor dem 3:0. Note 2

Wriedt: Erfolgreicher Wühler an vorderster Front. Nervte die FCN-Defensive und leitete das Führungstor mit einem starken Solo ein. Baute mit fortwährender Spieldauer zusehends ab. Note 3

Neumann: Kam in seinem letzten Spiel in Kiel in der 61. rein. Fügte sich in der Dreierkette gut ein und zwang Mathenia zu einer Glanzparade. Note 3

Erras: Durfte eine halbe Stunde gegen seinen Ex-Klub ran. Ließ in der Zentrale nichts mehr anbrennen. Guter Distanzschuss in der Schlussphase. Note 3

Wolf, Sternerm Kirkeskov: Kurzeinsätze ohne Bewertung.