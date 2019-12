Kiel

Wie Werner am Freitag auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Auswärtsaufgabe beim 1. FC Nürnberg bestätigte, wird Gelios wegen anhaltender Rückenprobleme nicht spielen können. Für ihn rückt sein Vorgänger als Nummer eins, Dominik Reimann, in die Startelf.

Auch für Dominik Schmidt könnte es eng werden für den Auftritt im Max-Morlock-Stadion (So., 13.30 Uhr, im KN-Liveticker): Der routinierte Innenverteidiger konnte am Donnerstag wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht mit der Mannschaft trainieren. "Bei ihm müssen wir noch den morgigen Tag abwarten", sagte Werner. Zudem deutete der Chefcoach der Störche an, dass für den gesperrten Jonas Meffert Aleksandar Ignjovski auf die Sechs rücken könnte.

Gemeinsam mit der Mannschaft hat Werner unter der Woche an Lösungen gearbeitet, um einen Gegner zu bespielen, der zwar nicht gut dasteht. Den man aber auf keinen Fall unterschätzen dürfe: "Sie sind Bundesliga-Absteiger und haben individuell eigentlich eine überdurchschnittliche Qualität."

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.