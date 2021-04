Kiel

Die Zweite Fußball-Bundesliga bekommt das Corona-Karussell nicht gestoppt. Im Gegenteil: Es dreht sich immer schneller. Holstein Kiel, der Karlsruher SC und Sandhausen sind in Quarantäne, am Sonnabend wackelte nach einem falsch positiven Test zunächst auch Hannover 96, am Sonntag wurde ein Fall beim VfL Osnabrück bekannt – ohne Folgen für den Spielbetrieb der Niedersachsen. Eine Liga im Blindflug. Kommt es zum Crash?

Wie wahrscheinlich ist ein Saisonabbruch?

Das Worst-Case-Szenario wird mit jedem Tag greifbarer, auch wenn die Klubs und die DFL einen Abbruch unbedingt vermeiden wollen. „Es ist für uns alle von größter Bedeutung, die Saison zu Ende zu spielen. Das steht an oberster Stelle“, sagt Holsteins Sportchef Uwe Stöver. „Wir werden nicht hadern und alles daran setzen, die Saison erfolgreich zu beenden. Wohlwissend, dass das eine große Herausforderung darstellt.“

Die KSV muss, sollten die Partien gegen Hannover, Nürnberg und Sandhausen abgesagt werden, neun Spiele in 28 Tagen bis zum Saisonfinale am 23. Mai absolvieren. Eine Terminhatz, die mit Unwägbarkeiten verbunden ist, schließlich sind weitere Spielabsetzungen möglich.

Sandhausen-Präsident Jürgen Machmeier bringt nun eine Variante ins Spiel, wie es gehen könnte.„Es ist doch unser aller Bestreben, dass wir die Saison ordentlich zu Ende spielen und eine ordentliche Abschlusstabelle haben“, sagte er dem Deutschlandfunk. „Vielleicht gibt es dann auch keine Relegation, bevor wir dann mittendrin eine Runde abbrechen.“

Droht Holstein Kiel der Absturz?

Acht Spiele in der Liga, dazu das Pokal-Halbfinale beim BVB (1. Mai), alle drei Tage im Einsatz – das zu erwartende Programm der Störche ist heftig. Und erinnert an den Marathon des späteren Absteigers Dynamo Dresden in der Vorsaison nach Corona-Quarantäne. Die Sachsen mussten in 19 Tagen siebenmal ran, waren chancenlos.

Körperlich wird das Pensum der KSV ähnlich belastend. Substanzverlust, kaum Training – schwer vorstellbar, dass Holstein das ohne Kollateralschäden durchsteht. Einen Absturz im eigentlichen Sinne dürfte es aber nicht geben: Ein einstelliger Tabellenplatz ist fast sicher. Gefühlt kann Holstein nur noch gewinnen. Auch wenn es schwer wird.

Entscheiden die Gesundheitsämter über Auf- und Abstieg?

Obwohl in der Ersten und Zweiten Liga mit demselben Hygienekonzept gearbeitet wird, sind Quarantäne-Anordnungen für ganze Teams nur im Unterhaus ein Thema. Das ist aber nicht die einzige Merkwürdigkeit. Denn auch innerhalb der Zweiten Liga wird mit zweierlei Maß gemessen: Einige Klubs kommen trotz positiver Fälle um die Quarantäne herum, andere trifft es mit voller Wucht. „Die Entscheidung des Amtes ist für uns natürlich mehr als bitter, aber aufgrund des zweiten positiven Falls vom Freitag nachvollziehbar“, sagt KSV-Sportchef Stöver.

Etwas anderes, als die Situation zu akzeptieren, bleibt den Störchen auch gar nicht übrig: Die Gesundheitsämter entscheiden. Und manche sind deutlich strenger als andere – in Schleswig-Holstein offenbar rigider als im Rest der Republik. Die Strenge ist angesichts der ernsten Lage nachvollziehbar. Wenig nachvollziehbar ist das, was teilweise anderswo geschieht. Die Unheinheitlichkeit beschneidet den Wettbewerb.

Hat Holstein Kiel bei der Umsetzung des Konzepts geschludert?

Die KSV steht in dieser Saison bei neun Infizierten. Das ist weit über dem Liga-Durchschnitt. Schludern die Störche? Stöver hält dagegen: „Wir arbeiten natürlich jeden Fall auch intern auf und passen unsere Maßnahmen zum Schutz gegen das Virus kontinuierlich an. Dennoch haben die Spieler auch ein Leben außerhalb des Fußballs, haben Familien, Partner, Kinder. Insofern ist ein Rest-Risiko immer vorhanden.“

Das DFL-Hygienekonzept als solches bezeichnet Stöver als „weiterhin sehr gut und in dieser Form auch weiter tragfähig“. Es gelte „als Vorbild für viele andere Sportarten“, so Stöver, „und hat den Fußball nunmehr seit mehr als zehn Monaten gut durch die Corona-Krise manövriert.“ Diese Krise aber erreicht derzeit immer neue, immer dramatischere Höhen. Und setzt die DFL unter Zugzwang.