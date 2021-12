Die Profis von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel haben sich in den Urlaub verabschiedet. Was bei den Störchen in der Winterpause passiert? Ahmet Arslan wandelt auf den Spuren von Franck Ribéry. Benedikt Pichler schwimmt in den Alpen, und Stefan Thesker klappert die Verwandtschaft ab.