„Um in dieser Spielklasse konkurrenzfähig zu bleiben, müssen wir auch unsere Trainingsbedingungen den anderer Zweitligisten anpassen“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zur Erweiterung des Trainingsgeländes. „Dieser Schritt ist unausweichlich, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Außerdem haben wir uns als Verein auf die Fahnen geschrieben, auch in die Infrastruktur zu investieren.“

Rasenheizung soll Trainingsbedingungen bei Holstein Kiel verbessern

Für drei Millionen Euro entstehen daher zwei neue Fußballplätze, die modernen Standards entsprechen, und insbesondere durch die Rasenheizung die Profimannschaft im Winter unabhängiger von den Witterungsbedingungen machen. In jüngerer Vergangenheit mussten die Störche öfter in der kalten Jahreszeit ins Holstein-Stadion ausweisen, was sich negativ auf die Rasenqualität in der Arena auswirkte.

Der erste der beiden neuen Plätze, ein Rasenplatz, soll im Januar 2020 fertig sein, der Hybridrasenplatz, soll dann zum Saisonende zur Verfügung stehen. Bis dahin muss sich allerdings insbesondere der Störche-Nachwuchs auf Einschränkungen einstellen: Drei der bisherigen sieben Plätze werden wegen der Umbaumaßnahmen nicht bespielbar sein.

