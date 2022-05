Holstein Kiel ist der beste Zweitligist der letzten fünf Jahre

Kiel

Den geschafften Klassenerhalt feierten sie zusammen im einem Hamburger Lokal. Die Profis von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nutzten das freie Wochenende nach dem 3:2 bei Werder Bremen für einen Mannschaftsabend, ließen es sich in Alsternähe nicht nur gemeinsam schmecken, sondern auch diese verrückte Saison noch einmal Revue passieren. Horror-Start, Trainerwechsel, die Super-Serie um den Jahreswechsel, die bedrohliche Durststrecke, der starke Endspurt – es gab viel zu bereden.

Und doch ist diese Spielzeit 2021/22 noch nicht vorbei. Zwei Spiele stehen noch aus, am Sonntag zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr) und eine Woche später beim SV Sandhausen. Holstein, mit nun 42 Punkten auf dem Konto, hat nichts zu verschenken. Aus Revanche-Gründen wie gegen Nürnberg mit Blick auf das 1:2 in der Hinrunde (KSV-Trainer Marcel Rapp: „Wir haben noch etwas gutzumachen. Da sind wir unter Wert geschlagen worden.“). Aus tabellarischen Gründen, um Platz neun zu halten. Und aus Prestige-Gründen.

252 Punkte in fünf Jahren – Spitzenreiter einer halben Dekade

Denn die Störche haben mit dem Sieg über Werder Bremen nicht nur ihre Bilanz gegen die beiden großen Nordklubs auf ein hervorragendes Niveau gehoben (zehn Zähler gegen den SVW und den gegen Holstein in der Zweiten Liga noch immer sieglosen Hamburger SV), sondern sich auch Darmstadt 98 und den 1. FC Heidenheim vom Leib gehalten – und zwar in der addierten Zweitliga-Tabelle seit dem Aufstieg ins Bundesliga-Unterhaus. Keine Mannschaft hat seit der Saison 2017/18 mehr Punkte geholt als die KSV, die bei sagenhaft guten 252 Zählern steht. Spitzenreiter einer halben Dekade. So viel zur Etablierung in dieser Liga.

Ein Sieg gegen Nürnberg oder am 34. Spieltag in Sandhausen dürfte schon reichen, um sich die „Fünfjahresmeisterschaft“ zu holen, denn die Tordifferenz auf die mit je 249 Punkten lauernden Verfolger Darmstadt (16 Treffer weniger) und Heidenheim (39) ist bedeutend besser. Holstein hat es also am Sonntag selbst in der Hand. Und könnte sogleich dafür sorgen, dass die Saison 2019/20 in Sachen Ausbeute die bislang schwächste in diesem Zeitraum bleibt, als die Störche mit 43 Punkten Elfter wurden.

So oder so werden sie 2022/23 wieder in dieser Zweiten Liga vertreten sein, zum nunmehr sechsten Mal in Folge – und damit dann allmählich zu den „Urgesteinen“ unter den aktuellen Zweitligisten gehören. Denn nur der FC St. Pauli (seit 2011/12), Sandhausen (2012/13) und Heidenheim (2014/15) sind länger am Stück dabei. Erzgebirge Aue (2016/17) ist nach dem 0:6 in Darmstadt abgestiegen.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Lilien wiederum, wie Holstein seit 2017/18 Zweitligist, sind auf Aufstiegskurs, würden sich im Erfolgsfall ebenfalls aus diesem Ranking verabschieden – und Holstein fast schon zur „Traditionsmarke“ in Liga zwei machen. Die Etablierung, das weiterhin als sportliche Doktrin ausgegebene Ziel, dürfte langsam Wirklichkeit sein.