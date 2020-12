Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntag im BWT-Stadion am Hardtwald gegen den SV Sandhausen mit 2:0 gewonnen. Rechtsverteidiger Jannik Dehm traf in der 70. Minute mit einem Traumfreistoß, Janni Serra verwandelte einen Handelfmeter (81.). Somit sind die Kieler Weihnachtsmeister.