Kiel

Ob Mühling, der das Spiel in Dresden mit seiner Sprunggelenksverletzung verpasst hatte, im letzten Heimspiel des Jahres (Sonnabend, 13 Uhr) von Beginn an anlaufen wird, wollte KSV-Cheftrainer Ole Werner am Donnerstag noch nicht verraten. "Alex ist natürlich eine Option, aber auch Aleksandar Ignjovski hat es in Dresden gut gemacht und wäre eine Option", sagte Werner. Der Kieler Übungsleiter hat für die Kaderauswahl gegen den VfL Osnabrück die Qual der Wahl: Neben Rechtsverteidiger Jannik Dehm (Aufbau nach Schienbeinbruch) wird nur Mittelfeldspieler Philipp Sander mit einer Adduktorenreizung fehlen, alle anderen Störche sind fit.

Vorfreude auf den Jahresausklang

Im letzten Heimspiel des Jahres 2019 empfängt Holstein einen forschen Aufsteiger aus Osnabrück, der seit sechs Spielen ungeschlagen ist und mit Siegen gegen den VfB Stuttgart und den Hamburger SV überzeugte. "Das ist eine kollektiv starke Mannschaft mit einer klaren Spielidee", sagte Holstein-Trainer Werner. "Sie verstecken sich nicht, sind im Anlaufen sehr aggressiv." Für Holstein werde es vor allem darauf ankommen, sich bietende Räume schnell zu erkennen und "möglichst zielstrebig in die letzte Reihe zu kommen", so Werner. "Wir sind guter Dinge und freuen uns sehr auf den Jahresausklang mit unseren Fans."

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.

Das Spiel gegen Osnabrück können Sie im Liveticker verfolgen.