Darmstadt/Kiel

KSV-Coach Ole Werner musste vor dem Anpfiff von Schiedsrichter Arne Aarnink auf Flügelflitzer Fin Bartels verzichten. Der 33-jährige Routinier klagte kurzfristig im Mannschaftshotel über Magenprobleme. Für ihn rückte Joshua Mees in die Startelf. Zudem kehrte der Südkoreaner Jae-Sung Lee zurück ins Team. Finn Porath saß erst einmal auf der Bank. Ex-Störche-Coach Markus Anfang veränderte sein Team zur 0:3-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Heidenheim auf zwei Positionen. Seung-Ho Paik und Erich Berko standen heute in der ersten Elf, dafür mussten Marvin Mehlem und der Ex-Kieler Fabian Schnellhardt auf der Bank Platz nehmen.

Die Hausherren tauchten bereits in der 2. Spielminute gefährlich vor KSV-Keeper Ioannis Gelios auf, doch der 28-Jährige konnte vor SV-Angreifer Skarke klären. Im Gegenzug kam Joshua Mees, nach Zuspiel von Lee, aus knapp 18 Metern frei zum Schuss. Der Ball ging knapp am rechten Pfosten vorbei.

Mai (12.) setzt den Ball per Kopf drüber

Die Kieler wirkten sehr ballsicher, hatten mehr Spielanteile und kontrollierten die Partie, doch die Darmstädter kamen nach einem Standard in der 12. Minute zu der nächsten Großchance. Lars-Lukas Mai setzte den Kopfball, nach Flanke von Kempe, jedoch knapp über das Kieler Gehäuse. Glück für die Störche.

Meffert scheitert aus kurzer Distanz an Schuhen - Serra ebenfalls

In der 17. Minute kam KSV-Mittelfeldakteur Jonas Meffert aus spitzem Winkel frei zum Schuss, aber SV-Keeper Marcel Schuhen konnte per Reflex parieren. Es ging hin und her, das Spiel war sehr kurzweilig. Beide Teams schenkten sich rein gar nichts. Wieder ist es KSV-Mittelstürmer Janni Serra, der in der 32. Minute in Keeper Schuhen seinen Meister findet. Der 22-jährige Angreifer scheiterte aus gut sieben Metern am Darmstädter Keeper.

Schuhen wieder Sieger gegen Meffert

Die Chancen für die Gäste nahmen zu. Nach toller Flanke von Alexander Mühling kam Jonas Meffert (35.) frei zum Kopfball. Wieder war Schuhen auf dem Posten und klärte mit einer überragenden Parade. Der Torhüter hielt die Lilien bis dato mit seinen Paraden im Spiel.

Fabian Reese trifft zum 1:0 für die Störche

Dann in der 40. Spielminute das 1:0 für die Kieler. Joshua Mees bediente den mitgelaufen Fabian Reese, der mit einem Flachschuss aus 11 Metern erfolgreich abschloss. Zwei Minuten später setzte der 23-jährige Kieler Angreifer einen Nachschuss an den linken Pfosten. Das hätte das 2:0 für die Störche sein müssen.

Die Chancen häuften sich fortan für die Kieler. Janni Serra (44.) setzte aus spitzem Winkel den Ball ans Außennetz. Da war kurz vor dem Halbzeitpfiff mehr drin. Das Chancenverhältnis lag in den ersten 45 Minuten bei 8:1 für die Störche.

Störche erhöhen durch ein Eigentor von Immanuel Höhn

Personell unverändert ging es in die zweiten 45 Minuten. Nach anfänglichem Abtasten dann in der 55. Minute das erlösende 2:0 für die Gäste aus Kiel. Einen Eckball von Alexander Mühling verlängerte Immanuel Höhn ins eigene Tor. Holstein kontrollierte die Partie und ließ keine nennenswerte Torchance der Gastgeber zu.

Holstein lässt defensiv nichts zu

SV-Coach Markus Anfang wollte mit den Einwechslungen von Dursun und Schnellhardt für Paik und Pfeiffer in der 62. Minute den Druck erhöhen. Es dauerte allerdings bis zur 72. Minute, als die Lilien gefährlich vor dem KSV-Tor auftauchten, doch KSV-Innenverteidiger Marco Komenda konnte klären.

Holstein verwaltete das Spiel bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Aarnink und ließ defensiv überhaupt nichts zu.

Holstein Kiel: Gelios - Dehm (90. Neumann), Wahl, Komenda, van den Bergh - Meffert - Mühling (90. Lorenz), Lee - Reese (78. Hauptmann), Serra (78. Girth), Mees (69. Porath).

Tore: 0:1 Reese (40.), 0:2 Eigentor Höhn (55.).