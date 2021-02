Düsseldorf/Kiel

Big Points in Düsseldorf: Kieler Auswärtskönige nach 2:0 wieder auf Rang drei

Aus diesem Holz sind echte Aufstiegsaspiranten geschnitzt. Mit einem hochverdienten 2:0 (1:0)-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf untermauerte Holstein Kiel seinen Ruf als ungeschlagener Auswärtskönig der Zweiten Fußball-Bundesliga. Die in der Defensive überragenden Störche flogen damit zurück auf Rang drei und verkürzten die Distanz zum Spitzenreiter HSV auf zwei Zähler. Die Distanz zu den erstmals in eigener Arena unterlegenen Rheinländern beträgt dagegen jetzt sieben Punkte. Alexander Mühling (36. Foulelfmeter) und Jae-Sung Lee (47.) sicherten mit ihren Treffern die „Big Points“.

Holstein-Cheftrainer Ole Werner schenkte jener Startelf das Vertrauen, die zuletzt beim Achtelfinal-Erfolg im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98 begonnen hatte. Der gefeierte Held des Elfmeterschießens, der Ex-Bochumer Simon Lorenz, begann neben Hauke Wahl als einer von zwei Rechtsfüßlern in der Innenverteidigung. Linksfuß Stefan Thesker, nach Muskelfaserriss wieder einsatzfähig, musste sich zunächst mit einem Platz auf der Einwechselbank begnügen.

Leichter Schneefall und minus 6 Grad – so waren die äußeren Bedingungen am Rhein. Von denen bekamen die Akteure aber nicht allzu viel, denn das Dach über dem Rasen der Merkur Spiel-Arena blieb geschlossen. Ein komplett anderer Rahmen also als beim bis dato letzten Auftritt der Nordlichter in Düsseldorf am 6. Mai 2018. Damals hatten sich die Kontrahenten bei hochsommerlichen Temperaturen vor ausverkauften Rängen inklusive der über 4000 Schlachtenbummler von der Förde mit 1:1 getrennt – am Ende durften beide Teams feiern: die Fortunen den direkten Bundesliga-Aufstieg, die Störche hatten das Ticket für die Relegation gebucht.

Der Respekt voreinander prägte auch das Duell an diesem 8. Februar 2021. Sechs Siege und drei Remis zierten die Heimbilanz der Fortunen. Mit fünf Dreiern und vier Unentschieden in fremden Gefilden hielten die Störche dagegen. Und gegenseitigen Respekt verrieten die Kontrahenten auch auf dem Feld. Windstille in der Fußball-Halle, offensive Flaute hüben wie drüben auf dem Rasen. Das oberste Gebot hieß „taktische Disziplin“. Das Zerstören des gegnerischen Spielaufbaus stand auf der Arbeits-Agenda ebenso ganz oben.

Zweimal bedrohte der Gastgeber im ersten Abschnitt das Kieler Tor. Matthias Zimmermann (26.) verpasste das Ziel aus 16 Metern nur knapp. Elf Minuten zuvor hätte ein scharfer Rückpass von Mikkel Kirkeskov fast zum Rückstand der Nordlichter geführt. Ionannis Gelios rettete in letzter Sekunde.

Und auf der Gegenseite? Nach Kirkeskov-Zuspiel traf Janni Serra (25.) die Kugel nicht richtig. Doch der zweite Torschuss brachte das erste Kieler Glück. Jae-Sung Lees Lupfpass brachte Serra (35.) ins Spiel. Fortunen-Abwehrchef Kevin Danso traf den Holstein-Mittelstürmer im eigenen 16er zart an der Wade. Doch Schiedsrichter Sören Storks hatte Erbarmen mit den Störchen. Jener Referee, der am 13. Mai 2017 den Kieler Zweitliga-Aufstieg in Großaspach (1:0) als Unparteiischer begleitet hatte. Der 32-Jährige zeigte auf den Punkt, der VAR hatte keinen Einwand.

Mühling verwandelt Foulelfmeter

Alexander Mühling (36.) lief an und verwandelte in aufreizender Lässigkeit mit einem Schlenzer in die Mitte zur Holstein-Führung fast aus dem Nichts. Es war der fünfte verwandelte Elfmeter des 28-Jährigen im fünften Versuch - „Mr. 100 Prozent!“. Jüngere Fußball-Geschichte hatte sich damit wiederholt. Schon im Hinspiel (2:1) hatte Danso mit einem Handspiel einen Strafstoß verursacht.

Jae-Sung Lee erhöht auf 2:0

So verhalten der erste Durchgang über weite Strecken lief, so blitzartig starteten die Störche nach Wiederbeginn. Lee schickte Fabian Reese auf die Flügelreise, der passte wieder nach innen – und der Südkoreaner vollstreckte im zweiten Versuch aus Nahdistanz zum 2:0 (47.). Es war der bereits 21. Treffer der Störche in den zweiten Halbzeiten dieser Saison.

Was folgte, glich Kieler Cleverness und überragender kollektiver Defensivstärke in Reinkultur. Der von Gelios überragend abgewehrte Geniestreich aus vier Metern von Kenan Karaman war in der 69. Minute (!) der erste Schuss aufs Kieler Tor. Nach einem klug vorgetragenen Konter hatte derweil Serra (73.) die endgültige Entscheidung auf dem Fuß, verpasste aber das 3:0 ebenso wie wenig später der eingewechselte Joshua Mees (79.).

Die Rheinländer versuchten alles, brachten aber das Kieler Bollwerk nicht mehr ernsthaft ins Wanken. So stand am Ende das achte Mal in dieser Saison für vorne brutal effiziente Störche die Null hinten. Ein unaufgeregter Vortrag, der kühnste Träume befeuert.

Passend zu den Geburtstagen von Fin Bartels (34) am Sonntag und von Sportchef Uwe Stöver (54) am Spieltag. Gefeiert werden durfte im Kieler Teamquartier in Düsseldorf. Ehe es am Dienstag in Richtung Heimat geht. Schon am Freitag (18.30 Uhr) wartet die nächste Hürde, wenn die Würzburger Kickers im Holsteinstadion gastieren.

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier – M. Zimmermann, Klarer, Danso, Krajnc (75. Koutris) – Prib, Sobottka (75. Bodzek) – Klaus (67. Kownacki), Pledl – Karaman, Hennings.

Holstein Kiel: Gelios – Dehm (90.+1 Neumann), Lorenz, Wahl, Kirkeskov – Meffert – Mühling (66. Hauptmann), Lee – Bartels (81. Porath), Reese (66. Mees) – Serra.

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen) – Tore: 0:1 Mühling (36., Foulelfmeter), 0:2 Lee (47.) – Zuschauer: keine – Gelbe Karten: Danso, Prib/Dehm.