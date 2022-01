Gelsenkirchen

Chapeau, Holstein Kiel! Allen personellen Widrigkeiten zum Trotz eroberten die Störche am Sonntag ein am Ende verdientes 1:1 (0:0) beim favorisierten FC Schalke 04. Alexander Mühling (67.) belohnte mit seinem Traumschuss zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung eine Mannschaftsleistung, die vor kollektiver Leidenschaft strotzte und im Kampf um den Klassenerhalt in der Zweiten Fußball-Bundesliga Mut macht.

Aufregung gab es im Lager der Störche schon vor dem Anpfiff in der Veltins-Arena. Am Sonnabendnachmittag meldete die KSV Holstein mit Stürmer Fiete Arp die nächste Covid-19-Infektion. Am Sonntagvormittag glaubten mehrere westdeutsche Online-Portale, von weiteren Corona-Fällen bei den Norddeutschen zu wissen. Zumindest diese Gerüchte erwiesen sich als Falschmeldungen.

FC Schalke 04 – Holstein Kiel 1:1 (0:0) FC Schalke 04: Fraisl – Thiaw, Sané (69. Lode), Itakura – Ranftl, Pálsson (85. Flick), Ouwejan – Zalazar (85. Latza), Idrizi (63. Drexler) – Terodde, Churlinov (63. Bülter). Holstein Kiel: Dähne – Wahl, Thesker, Komenda (72. Erras) – Sterner (72. Korb), Porath, Kirkeskov – Mühling, Sander (78. Benger) – Bartels, Pichler (88. Mees). Schiedsrichter: Sven Waschitzki (Essen) – Tore: 0:1 Mühling (67.), 1:1 Terodde (73.) – Gelbe Karten: keine – Zuschauer: 750. Torschüsse: 19/10 Ballbesitz: 54:46 Prozent Zweikämpfe: 53:47 Prozent Pässe: 482/412 Passquote: 80/75 Prozent Laufleistung: 119,71/116,76 km Fouls: 13/11 Ecken: 6/4 xGoals: 2,08/0,64

Holstein Kiel mit zahlreiche Ausfällen beim FC Schalke 04

Doch von einer Kieler Bestbesetzung konnte deshalb trotzdem keine Rede sein. Nach Fabian Reese, Phil Neumann (Trainingsrückstand nach Covid-19-Infektion), Lewis Holtby (Quarantäne nach Covid-19-Infektion) und Timon Weiner (Schulterzerrung) musste mit Steven Skrzybski (muskuläre Probleme) auch der fünfte Storch mit Schalker Vergangenheit kurzfristig passen. Dazu fehlten Holmbert Fridjonsson (Quarantäne), Johannes van den Bergh (Trainingsrückstand nach Mittelhandbruch), Simon Lorenz (Fußbeschwerden) und Noah Awuku (Aufbau nach Kreuzbandriss).

Dem Rest-Aufgebot hatte KSV-Cheftrainer Marcel Rapp eine 3-4-1-2-Grundordnung mit Jonas Sterner und Mikkel Kirkeskov auf den defensiven Außenbahnen sowie Philipp Sander und Finn Porath im defensiven zentralen Mittelfeld verordnet. Doch die am Taktik-Board zwecks Kompaktheit in hinteren Regionen klug ausgetüftelte Strategie erwies sich auf dem Rasen zunächst lückenhaft.

Zwar verzeichneten die Störche die erste Torchance, als sich S04-Verteidiger Malick Thiaw und -Torwart Martin Fraisl nach Sterner-Flanke (3.) gegenseitig behinderten und die Kugel fast über die Torlinie getrudelt wäre. Danach aber dominierten die Gastgeber das Geschehen. Angriffswelle auf Angriffswelle rollte auf das Holstein-Gehäuse. Auch deshalb, weil die Nordlichter anfangs massive Probleme im Spielaufbau offenbarten und die Möglichkeiten zum schnellen Umschaltspiel ungenutzt ließen.

Die Störche in Noten Thomas Dähne: Gut gegen Sanés Fernschuss (35.), trotz kurzen Zögerns ohne Schuld bei Teroddes Tunnel zum 1:1 (73.). Zur Stelle bei Itakuras Kopfball kurz vor Schluss. Ein insgesamt gutes Spiel. Note 2 Hauke Wahl: Allermeist aufmerksam, etwa gegen Schalkes ersten gut gespielten Angriff (15.). Beim 1:1 fehlte ihm das letzte Quäntchen Zugriff im Abwehrzentrum – auch wenn er nicht Alleinschuldiger war. Note 3 Stefan Thesker: Solide auf der zentralen Position der Dreierkette und mit absoluter Lufthoheit im eigenen Wirkungsbereich ausgestattet. Gegen die Schalker Offensivwucht ein ansprechender Auftritt. Note 2 Marco Komenda: Sehr solides Pflichtspielcomeback nach einem halben Jahr. Beim Herausrücken nicht immer ganz optimal, etwa nach einer Viertelstunde gegen Zalazar. Sehr aufmerksam in der eigenen Gefahrenzone. Note 3 Jonas Sterner: Kam an seine Leistung gegen St. Pauli nicht heran, liefert aber einen soliden Auftritt ab. Hatte den Assist-König Ouwejan gut im Griff, bis er nach 72 Minuten Feierabend hatte. Note 3 Finn Porath: Zu Beginn unclever und mit schlechtem Stellungsspiel im Zweikampf, ließ sich allein von Zalazar mehrfach abkochen. Fand mit der Zeit insgesamt besser in seine Rolle auf der Sechs. Sehr fleißig, im zweiten Durchgang auch im Spiel nach vorn mit Ansätzen. Note 3 Mikkel Kirkeskov: In Zweikampfverhalten und Stellungsspiel nicht immer optimal, hinzu kam eine Portion Pech. Hätte Fraisl mit einem frechen Freistoß kurz vor der Pause beinahe überrascht. Nach dem Seitenwechsel solide.Note 4 Alexander Mühling: Eine gute Leistung mit vor allem zu Beginn großem Engagement und ohne Scheu, Zweikämpfe zu führen. Solides Passspiel, gute Übersicht. Traumhafter Abschluss zum 1:0 (67.). Note 2 Philipp Sander: Konnte von der Acht nur sehr bedingt Impulse geben. Hätte im guten Kieler Konter Anfang der zweiten Halbzeit vielleicht mehr herausholen können als eine Ecke (54.). Nicht immer mit der richtigen Entscheidung. Note 4 Fin Bartels: Haderte zu Beginn mit sich und den Kollegen, wurde nach einigen unglücklichen Situationen besser und zeigte einige hervorragende Vertikalpässe. Vergab einen aussichtsreichen Konter im zu langen Dribbling. In der Schlussphase auffälligster Kieler, legte Mühling nach gutem Tiefenlauf und mit Übersicht das 1:0 auf. Note 3 Benedikt Pichler: Rieb sich in der Spitze ohne Ertrag auf. Anfangs mit einigen Ungenauigkeiten. In der zweiten Halbzeit zwar extrem fleißig in der Arbeit gegen den Ball, aber beinahe nur noch durch Fouls und verlorene Zweikämpfe auffällig. Note 4 Julian Korb, Patrick Erras, Marcel Benger, Joshua Mees: Kurzeinsätze ohne Benotung.

Dähne-Flugshow gegen Salif Sané

Der Abstauber von Torjäger Simon Terodde (5.) landete am Aluminium. KSV-Kapitän Hauke Wahl rettete in höchster Not vor Darko Churlinov (14.). Die königsblaue Führung lag in der Luft – doch der Jubel der 750 Zuschauer blieb aus. Immer selbstbewusster und konzentrierter verteidigten die Kieler ihren Hoheitsbereich, blieben nun auch häufiger Zweikampf-Sieger. Und als Salif Sané (35.) einen Distanz-Knaller abfeuerte, bewies KSV-Keeper Thomas Dähne mit einer spektakulären Flugparade seine Klasse.

Am Ende des ersten Durchgangs (11:2 Torschüsse und 57:43 Prozent Ballbesitz pro Schalke) wurden die Störche sogar im Vorwärtsgang mutiger. Wie in der 45. Minute. Als Freund und Feind mit einer Freistoß-Flanke von Kirkeskov aus halblinker Position rechneten, der Däne aber aus gut 30 Metern rotzfrech direkt aufs Tor schoss. Fraisl verhinderte mit einer überragenden Rettungstat den Ertrag für diesen Geniestreich.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Szene mit Signalwirkung. Denn das Treiben der Störche in Halbzeit zwei verdiente höchste Anerkennung. Plötzlich zirkulierte der Ball sicher durch die eigenen Reihen, gestattete der gefestigte Kieler Defensivverbund im Kollektiv dem Bundesliga-Absteiger kaum noch gefährliche Momente.

Alexander Mühling per Dropkick ins Kieler Glück

Die hatten stattdessen die Störche. Fast schien es, als hätte Dauersprinter Fin Bartels einen aussichtsreichen Konter nicht konsequent zum Ende gebracht. Doch der 34-jährige Routinier sicherte die Kugel, spielte sie zurück auf den sträflich frei stehenden Alexander Mühling. Der 29-Jährige ließ sich in seinem 200. Pflichtspiel für die KSV nicht bitten, zog von der Strafraumgrenze per Dropkick ab und traf zum überraschenden 1:0. „Satt war der Schuss nicht, der ist mir eher über den Spann gerutscht“, lachte der Jubilar nach dem Abpfiff über diesen erzwungenen Glücksmoment.

Alexander Mühlings Distanzschuss fliegt über S04-Keeper Martin Fraisl zur 1:0-Führung ins Tor Quelle: Maik Hölter/TEAM2sportphoto/imago images

Drei goldene Zähler lagen auf dem Kieler Silbertablett. Doch als sowohl der 60 Sekunden zuvor eingewechselte Patrick Erras als auch Wahl jeweils den Bruchteil einer Sekunde zu langsam reagierten, die ansonsten stabile Hintermannschaft zudem durch eine Verletzungsbehandlung von Kirkeskov kurzzeitig die Ordnung verloren hatte, war Terodde (73.) zur Stelle und glich für Schalke aus. Joker Julian Korb (79.) und Bartels (87.) verpassten die erneute KSV-Führung. Dähne sicherte nach Kopfball von Ko Itakura (90.+2) das Remis.

Uwe Stöver: „Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, war definitiv da“

„Wenn jemand vor dem Spiel gesagt hätte, wir spielen hier 1:1, dann hätten wir das sicher unterschrieben. Auch nach dem Spiel bin ich mit dem leistungsgerechten Ergebnis zufrieden“, bilanzierte Marcel Rapp nach der Partie. Sportchef Uwe Stöver war derweil „aufgrund der zweiten Halbzeit ein bisschen enttäuscht. Weil die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, definitiv da war“. Von den neun fehlenden Spielern im Kader sprach in diesem Moment niemand ...