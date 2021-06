München/Kiel

Laut "Sport1", befindet sich der 21-jährige Angreifer vom FC Bayern München im Visier von Holstein Kiel. Die Störche würden ein Leihgeschäft planen, der Spieler sei nicht abgeneigt von einem Wechsel an die Förde.

Arp steht beim FCB zwar noch bis 2024 unter Vertrag, wie die "Bild" berichtet, soll für den Stürmer im Sommer in München aber Schluss sein.

Zieht es Arp tatsächlich nach Kiel? Für ihn wäre es eine Rückkehr in den Norden.

Vom SV Wahlstedt zum FC Bayern München

Jann-Fiete Arps fußballerischer Weg begann beim SV Wahlstedt (Kreis Segeberg). Über die Jugend des HSV schaffte er es Beim HSV bereits mit 17 Jahren in den Bundesliga-Kader, galt nach seinen ersten Einsätzen als große Hoffnung für die Zukunft. Den erstmaligen Abstieg aus der Bundesliga 2018 konnte er aber nicht verhindern. Im Sommer 2019 wechselte der Segeberger für drei Millionen Euro vom HSV zu den Bayern.

In München plagte er sich mit zahlreichen Verletzungen. Nach null Einsätzen in der Bundesliga in der Vorsaison ging Arp in Absprache mit dem damaligen Chefcoach Hansi Flick einen Schritt zurück. Im Drittliga-Team des Rekordmeisters kam er in der abgelaufenen Saison auf 30 Spiele (fünf Tore) und stieg mit der Zweitvertretung nach Platz 18 in die Regionalliga Bayern ab.

Bei Leihgeschäft: FC Bayern müsste wohl weiterzahlen

Warum der FC Bayern nur schwer einen Abnehmer für Arp findet? Der 21-Jährige soll beim Rekordmeister ein üppiges Gehalt verdienen. Im Falle einer Leihe würden die Münchener wohl einen Teil des Gehalts weiterzahlen.

Neben Holstein soll auch Zweiligist Hannover 96 an einer Verpflichtung von Arp interessiert sein.