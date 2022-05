Holstein Kiel leiht Köln-Talent Obuz aus

Kiel

Nach einer verstrichenen Woche in der sich die Ankündigung von Trainer Marcel Rapp, dass schon „zeitnah“ erste Transfers bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel verkündet werden könnten, nicht bewahrheitet hat, haben die Störche auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Obuz sieht Kiel-Wechsel als „richtigen Schritt“

Wie der Klub am Dienstag vermeldete, schließt sich Marvin Obuz von Bundesligist 1. FC Köln den Störchen an. Obuz unterschrieb in Kiel einen Leihvertrag bis zum 30. Juni 2023, kehrt danach nach Köln zurück, wo sein Vertrag bis zum 30. Juni 2024 läuft.

„Holstein ist eine spielstarke, offensiv ausgerichtete Mannschaft“, wird Obuz in der Mitteilung des Vereins zitiert. Und weiter: „Der Weg zur KSV ist für mich der richtige Schritt, um mich fußballerisch und menschlich weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es, hier schnell anzukommen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen.“

Stöver lobt Obuz und seine Ausbildung

Der 20-Jährige durchlief fast die gesamte Jugend bei Köln, kickte zuletzt in der U23, die in der Regionalliga West spielt. Dort kam Obuz auf beachtliche 25 Einsätze, erzielte dabei sieben Treffer und legte zudem noch drei Tore auf. „Marvin Obuz hat beim 1. FC Köln eine gute Ausbildung genossen“, ergänzte KSV-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver und fügte an: „Nun hat er die Möglichkeit, bei uns den nächsten Schritt zu gehen und sich in der Zweiten Liga durchzusetzen.“

Auch in der Profi-Mannschaft der Kölner durfte der Außenbahnspieler bereits ran. Im Oktober vergangenen Jahres wurde der gebürtige Kölner gegen den VfB Stuttgart eingewechselt. Und auch das Trikot der Junioren-Nationalmannschaft trug der 20-Jährige bereits mehrfach. Insgesamt bestritt der Rechtsfuß 25 Partien für die Junioren-Nationalmannschaften, davon in der abgelaufenen Saison sieben Spiele für die U 20.