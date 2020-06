Jae-Sung Lee rettet einen Punkt

Hamburg

Welch ein Finish der Kieler Störche! Durch einen Treffer von Jae-Sung Lee kam die KSV Holstein am Montagabend zu einem Last-Minute-3:3 (1:2) im Nordderby der Zweiten Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV.

Holstein bejubelt Last-Minute-Ausgleich beim HSV

Ein überaus verdienter Punkt, denn die Gäste boten den Hanseaten nicht nur Paroli. Lediglich die erneuten defensiven Aussetzer verhinderten nach einer von Laufstärke, guten spielerischen und taktischen Akzenten geprägten Vorstellung einen KSV-Sieg. Während der HSV in Liga zwei weiter sieglos gegen Holstein bleibt und nach dem Drama der Schlussminuten auf Platz drei verharrter, können die Störche in den kommenden beiden Heimspielen gegen Wiesbaden und Dresden den Klassenerhalt endgültig eintüten.

Anzeige

Lee trifft in der 94. Minute zum 3:3 – Nur defensive Aussetzer kosteten starke Kieler den Sieg

Mega-spannend war es schon in Durchgang eins. Mit einem brillanten Auftakt der Kieler Störche. Frühes Attackieren des gegnerischen Spielaufbaus, sicheres Passspiel und Zug in die Tiefe – die Marschroute von Holstein-Cheftrainer Ole Werner schien perfekt aufzugehen. Und dies sogar mit zählbarem Erfolg. Nach Vorarbeit von „Emma“ Iyoha und Salih Özcan kam die Kugel zum überragenden Alexander Mühling, der aus 16 Metern mit einem traumhaften Schlenzer zur 1:0-Führung der Gäste sorgte (9.).

Weitere KN+ Artikel

Nicht zu sehen in der ersten Viertelstunde vom Aufstiegs-Favoriten im heimischen Volkspark. Dann schlug Aaron Hunt die erste Hanseaten-Ecke in den Kieler Strafraum. Rick van Drongelen (16.) entwischte Kontrahent Hauke Wahl und köpfte zum 1:1 ein. Dachten zumindest alle HSV-Fans. Denn Video-Assistent Arne Aarnink riet Feld-Referee Bastian Dankert zur Kontrolle. Und der Mann aus Rostock erkannte eine Behinderung von KSV-Keeper Ioannis Gelios durch Bakery Jatta – also kein Treffer.

Dem Kieler Glück über diese Entscheidung folgte nur fünf Minuten später das Schiri-Pech. Denn bei Phil Neumanns Armwischer gegen Sonny Kittel im Holstein-Strafraum musste es keineswegs einen Elfmeter geben. Gab es aber. Und HSV-Kapitän Hunt (21.) verwandelte eiskalt zum Ausgleich.

Nur 120 Sekunden später der nächste Niederschlag für die Störche – und das gleich im Doppelpack. Zunächst ließ Fabian Reese, prachtvoll von Neumann in Szene gesetzt, einen Mega-Riesen aus zwei Metern Entfernung aus. Im direkten Gegenzug schlug van Drongelen einen 50-m-Pass in den Lauf von Tim Leibold. Der nutzte einen Stellungsfehler des zurück gesprinteten Neumann aus und bediente mit seinem 15. Assist (!) seinen Mittelstürmer Pohjanpalo, der aus Nahdistanz zum 2:1 (23.) abstaubte.

Dass Neumann in der 45. Minute fünf Metern vor dem gegnerischen Gehäuse die Kugel nicht unter Kontrolle bekam, war symbolisch für dieses Duell. Holstein agierte zumindest auf Augenhöhe, präsentierte sich in den Offensiv-Kombinationen teils sogar einfallsreicher als die Rothosen. Doch fehlende letzte Kaltschnäuzigkeit in der Chancenverwertung und kurze Konzentrationsmängel in der Defensive verdarben zur Pause ein besseres Ergebnis. Als Achillesferse erwies sich speziell die rechte Kieler Defensivbahn mit Iyoha und Neumann, die mehrfach von Leibold und Kittel düpiert wurden.

Zurück aus der Kabine musste Holstein den nächsten Schockmoment verdauen. Nach dem vierten Ballverlust Jae-Sung Lees in der Vorwärtsbewegung seiner Kollegen schien Timo Letschert seinen Gegnern zu enteilen. Lee (47.) bügelte seinen Fauxpas mit einer sauberen Grätsche im KSV-Strafraum aus. Doch Dankert hatte ein Foul des Südkoreaners gesehen. Eine exklusive Sicht, die der keineswegs souverän agierende Mann aus Rostock nach Video-Studium korrigierte.

Auch in der Folge dominierte der HSV. Ex-Storch David Kinsombi (52.) prüfte aus spitzem Winkel Gelios. Aufgeben indes war keine Option für die KSV Holstein. Mühling (62.) zirkelte einen 18-m-Freistoß um Zentimeter am Torwinkel des HSV-Gehäuses vorbei. Der passende Weckruf. Denn zwei Minuten später flankte Reese von der rechten Seite, Lee verlängerte und Iyoha (64.) staubte zum Ausgleich ab.

Wie gewonnen so zerronnen. Die Kieler Abwehrdefizite brachten den HSV wieder auf die Siegerstraße. Flanke Kinsombi, Kopfball Pohjanpalo (67.), 3:2 für die Mannen aus dem Volkspark. Begünstigt wurde dieser Treffer durch einen kapitalen Stellungsfehler von Holstein-Kapitän Hauke Wahl. Wo in der Tabelle könnte Holstein stehen, wenn es nicht immer wieder diese defensiven Aussetzer im eigenen Hoheitsbereich geben würde? Am Ende taumelten die Hanseaten. Pollersbeck lenkte einen Kopfball von Wahl in der Nachspielzeit mit den Fingerspitzen über die Latte lenken konnte. Bei vier Ecken am Stück fehlte Holstein in der „Verlängerung“ das verdiente Glück.

Das allerdings folgte in der 94. Minute. Stefan Thesker legte vor, Lee bugsierte die Kugel unter höchstem Körpereinsatz zum verdienten 3:3 ins Hamburger Netz. Ein Punkt der Kieler Moral! Chapeau!

Lesen Sie auch: Holstein Kiel in Noten – Mühling stark

HSV: Pollersbeck – Vagnoman, Letschert, van Drongelen, Leibold – Fein – Hunt (62. Dudziak), Kinsombi (75. Jung) – Jatta (90. Harnik), Pohjanpalo (75. Hinterseer), Kittel (75. Amaeichi).

Holstein Kiel: Gelios – Neumann (65. Dehm), Wahl, Thesker, van den Bergh – Meffert (89. Schmidt) – Iyoha, Mühling, Özcan (75. Porath), Reese (89. Baku) – Lee.

Schiedsrichter: Bastian Dankert ( Rostock) – Assistenten: Henry Müller ( Cottbus), Stefan Zielsdorf ( Haselünne) – Vierter Offizieller: Florina Lechner ( Hornstorf) – Video-Assistent: Arne Aarnink ( Nordhorn) – Tore: 0:1 Mühling (9.), 1:1 Hunt (21., Foulelfmeter), 2:1 Pohjanpalo (23.), 2:2 Iyoha (64.), 3:2 Pohjanpalo (67.), 3:3 Lee (90.+4) - Zuschauer: keine – Gelbe Karten: Hunt, Leibold, Pollersbeck, Dudziak, Jung – van den Bergh.

DER LIVETICKER ZUM NACHLESEN

Weitere News und Infos zu Holstein Kiel lesen Sie hier.