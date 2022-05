Kiel

Von diesen Störchen kann man gerade nicht genug bekommen. Auch nicht Marcel Rapp, Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten, der nach nervenaufreibenden Monaten in Kiel eigentlich seinem Urlaub entgegenfiebern sollte. Doch nach der 3:0-Gala am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg im letzten Heimauftritt dieser Saison sagte der 43-Jährige: „Klar freue ich mich auf den Urlaub und meine Familie. Aber mir macht es gerade total Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Irgendwie könnte es jetzt auch noch weitergehen.“

Das nahende Saisonende kommt für den KSV-Coach und seine Spieler fast ein wenig zur falschen Zeit. Noch einmal darf die Mannschaft am Sonntag (15.30 Uhr) in Sandhausen ran, ehe sie sich für dreieinhalb Wochen in die Sommerpause verabschiedet. Mit einer Ungeschlagen-Serie? Fünf Spiele in Folge ist die KSV ohne Pleite, räumte den HSV (1:0) und Werder Bremen (3:2) aus dem Weg sowie den FCN, der lange zu den Aufstiegsaspiranten gehörte.

Marcel Rapp: „Wir sind sehr variabel geworden.“

Das 3:0 war der spielerische Höhepunkt der vergangenen Wochen. Holstein war dominant, hinten stabil, hatte Spielwitz, agierte effektiv. „Die Mannschaft hat Schritte gemacht. Wir können angreifen. Wir können hoch verteidigen, tief verteidigen. Da sind wir sehr variabel geworden“, so Rapp. „Daran wollen wir nach der Sommerpause anknüpfen – und dann schauen, was dabei herauskommt.“

Tatsächlich war das letzte Heimspiel eines, das mit Blick auf das kommende Jahr die Fantasie anregt. Herausragend: der allgegenwärtige Antreiber Lewis Holtby, der in seinem 23. Ligaspiel für die Störche erstmals traf und mit einem Zauberlupfer auf Fabian Reese dem 2:0 den Weg bereitete. Der Sechser spielte ein in der Gesamtbetrachtung gutes erstes Jahr in Kiel. Gegen Nürnberg war er brillant. „Er hat sich seinen Sommerurlaub jetzt auch verdient“, sagte Rapp mit einem Lachen. Gemeint war Holtbys Gelbsperre im kommenden letzten Saisonspiel nach der fünften Verwarnung.

Der 31-Jährige ist nicht der einzige Neuzugang, der zum Saisonende aufblüht. Steven Skrzybski, bereits als Fehleinkauf abgestempelt, kommt „jetzt auch ins Laufen“, lobte Rapp den Torschützen und Vorlagengeber, der zuletzt vier Mal von Beginn an spielte. „Otschi“ Wriedt leitete mit einem Gegenpressing der Extraklasse die Führung ein. Julian Korb ist nach längerem Anlauf in der Rückserie in Kiel angekommen – und entdeckt in der Rolle des ballfernen Außenverteidigers seine Torgefahr.

Holstein Kiel kann auf Grundpfeilern aufbauen

„Haben wir auch schon im Training gesehen, solche Tore“, sagte Rapp über das 2:0, als Korb am zweiten Pfosten bereitstand. „Vom Grundgedanken habe ich viele Situationen erkannt, die wir so trainiert haben. Es fügt sich jetzt zusammen wie ein Puzzle“, so der KSV-Coach. „Ich bin aber nicht so vermessen und denke, es geht genau so weiter und wir schießen komplett durch die Decke.“

Klar ist aber: Das Holstein-Team hat wieder Grundpfeiler, auf denen in der kommenden Saison aufgebaut werden kann. Eine ganz andere Situation als noch im vergangenen Jahr, als mit Jonas Meffert, Jae-Sung Lee und Janni Serra eine Achse wegbrach, die lange nicht ersetzt werden konnte. Ein personeller Aderlass zeichnet sich in dieser Sommerpause nicht ab. Das Gesicht des Teams sollte sich bis zum Ligastart nicht großartig verändern.

Beispiel Offensive: „Da haben wir nächstes Jahr ordentliche Kombinationen: Benedikt Pichler, „Otschi“ Wriedt, Stevie, Fabian Reese, Fin Bartels kommt zurück“, zählt Rapp auf. „Daraus kann man etwas basteln.“

Die Vorfreude, der Tatendrang sind groß. Zum Wochenstart ist zunächst aber Erholung angesagt. Erst am Mittwoch trifft sich das Team wieder zum Laktattest. Am Donnerstag steht die erste Trainingseinheit an.

Dann ist auch Marcel Rapp wieder in Kiel, der am Sonntag nach dem Spiel Richtung Süden zu seiner Familie aufbrach. Kurztrips, die dem gebürtigen Pforzheimer im kommenden Jahr erspart bleiben. Zum Schuljahresstart zieht die Familie des Trainers an die Förde um.