Kiel

Sie sind zurück, nach drei freien Tagen. Die Profis von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel haben am Dienstagvormittag die Vorbereitung auf das letzte Heimspiel der Saison am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg aufgenommen. Die Stimmung nach dem vorzeitig geschafften Klassenerhalt nach dem 3:2 bei Werder Bremen: überragend. Und auch der Blick in die Reihen gab Anlass zu Optimismus: Der eine oder andere der insgesamt elf an der Weser ausgefallenen Störche war wieder dabei.

Phil Neumann konnte nach seinen muskulären Problemen ebenso wieder einsteigen wie Abwehrkollege Marco Komenda, der wegen ähnlicher Beschwerden zuletzt dreimal hatte aussetzen müssen. Patrick Erras, gegen seinen Ex-Klub Werder kurzfristig erkrankt abgemeldet, war ebenfalls wieder an Bord. Lediglich Joshua Mees, von anhaltenden Schmerzen in der Muskulatur geplagt, gesellte sich erneut zur immer noch üppigen Verletzten- und Erkranktenliste um Kapitän Hauke Wahl, Fin Bartels und Co.

Miroshnichenko bleibt zunächst bis zum Saisonende bei Holstein Kiel

Und dann war da noch einer auf dem Trainingsplatz in Projensdorf unterwegs, den man gar nicht auf der Rechnung haben konnte. Der sich nun aber erst einmal bis zum Saisonende bei der KSV fit halten darf: Denys Miroshnichenko, 27 Jahre alter Rechtsverteidiger, aus der Ukraine nach Beginn der russischen Invasion nach Hamburg zu seinem kranken, auf Hilfe angewiesenen Vater geflohen. In der Heimat ist er Profi beim Erstligisten FK Oleksandrija, Vertrag bis 2024, aber der Spielbetrieb in der Premier Liga ist ausgesetzt. In Kiel will er in Form bleiben. Und das in Sicherheit.

Wann er zurückkann, wie es in der Ukraine weitergeht – niemand weiß es. Und so trainiert er mit den Störchen, machte das am Dienstag auch schon ordentlich, fügte sich gut in die Trainingsgruppe ein. Unter den Augen des Trainerteams um Chefcoach Marcel Rapp, Assistent Dirk Bremser und Athletiktrainer André Filipovic. Letzterer wird Holstein Kiel, das ist bekannt, nach dem Saisonfinale verlassen, ebenso wie Co-Trainer Fabian Boll und Videoanalyst Philipp Pelka. Und es kommt langsam Bewegung ins Nachfolger-Casting.

Ein möglicher Nachfolger für Filipovic ist nach Informationen von KN-online Roman Steinweg, derzeit Athletiktrainer des Drittligisten Viktoria Berlin. Steinweg ließ sich am Sonntag bereits die Trainingsanlage in Projensdorf zeigen, unterhielt sich lange mit Cheftrainer Marcel Rapp, war dann auch Tribünengast beim Regionalliga-Spiel zwischen der U 23 der Störche und Atlas Delmenhorst (1:0) im Citti Fußball Park. Steinweg, der seit 2018 den Klub aus der Hauptstadt – aktuell dritte Kraft hinter Union und Hertha BSC – fit macht, soll als einer von mehreren Bewerbern in der Verlosung sein.