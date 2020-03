Holstein Kiel hat die erste halbe Stunde verschlafen. Das sagten einhellig alle Beteiligten nach dem 1:1. in der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth. Nur: Woran es lag, konnte niemand so genau sagen. Kapitän Hauke Wahl fühlte sich an den Saisonbeginn erinnert.