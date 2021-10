Kiel

„Die Vorfreude ist immens, so etwas wünscht man sich als Spieler und Trainer ja, da zu spielen oder zu coachen“, sagt Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp mit Blick auf das Nordduell beim Hamburger SV am Sonnabend (20.30 Uhr im Liveticker). Auch wenn er selbst den Fokus sofort wieder auf die Arbeit legt. „Wenn man da ins Stadion reinkommt, nimmt man die Stimmung natürlich auf – aber ich bin da nicht über die Maßen emotional“, sagt Rapp. „Ich versuche, meinen Job zu machen, in Handlungsabläufe zu kommen.“

Holstein Kiel muss auf Joshua Mees verzichten

Im Hamburger Volkspark stehen dem Chefcoach dabei die allermeisten Störche zur Verfügung, neben den Langzeitverletzten Ahmet Arslan (Aufbau nach Kreuzbandriss) und Marco Komenda (Aufbau nach Mittelfußbruch) hat es allerdings im Training unter der Woche einen weiteren Kieler erwischt: Offensivmann Joshua Mees zog sich einen Muskelfaserriss im Hüftbereich zu. „Er wird uns wohl zwei bis drei Wochen fehlen“, erklärte Rapp.

Der Coach legt seinen Matchplan gegen den HSV um Ex-Holstein-Trainer Tim Walter naturgemäß nicht offen, betont aber die eigenen Stärken: „Wir finden in Ballbesitz Lösungen, wenn der Gegner hoch anläuft“, meint Rapp, „und Umschaltsituationen bieten auch eine Chance.“ Heiß sind die Kieler in jedem Fall, schließlich geht es nicht gegen irgendeinen Gegner. „Jeder weiß um die Querverbindungen zwischen Kiel und Hamburg, die gibt es, denke ich, bei jedem“, sagt Rapp angesprochen auf KSV-Vergangenheit in Hamburg und HSV-Geschichte im Storchennest. Mit Fiete Arp, Lewis Holtby und Finn Porath werden am Sonnabend drei Kieler Profis wohl mit besonderen Gefühlen in die Partie gehen. „Die drei freuen sich riesig“, sagt Rapp. „Alle freuen sich darauf.“