Störche wohl ohne Defensiv-Trio

Kiel

Jonas Meffert laboriert weiter an einer Knochenabsplitterung an der Kniescheibe. Sein Heilungsverlauf sei zwar vernünftig, Meffert solle in der nächsten Woche wieder langsam aufbelastet werden, erklärte KSV-Cheftrainer Ole Werner am Donnerstag. Ein Einsatz gegen Heidenheim aber komme zu früh.

Rechtsverteidiger Phil Neumann (Bandverletzung im Sprunggelenk) konnte unter der Woche nicht mit der Mannschaft trainieren und wird wohl auch fehlen, auch hinter Linksverteidiger Johannes van den Bergh (starke Prellung im Sprunggelenk) steht laut Werner „ein dickes Fragezeichen“.

Ebenfalls fehlen wird Michael Eberwein, der sich nach anhaltenden Sprunggelenksproblemen einer OP unterziehen musste.

Torhüter Dominik Reimann (Wadenzerrung) ist dagegen wieder fit, auch Flügelstürmer Fabian Reese, Mittelfeldspieler Alexander Mühling und Offensivkraft Jae-Sung Lee sind startklar für die Partie im Holstein-Stadion Kiel.

Werner hat personell trotz der Ausfälle viele Optionen

Vertretungsoptionen hat Werner reichlich. Neben den etatmäßigen Vertretern auf den defensiven Außenbahnen, Young-Jae Seo und Darko Todorovic, kommt auch ein Einsatz von Routinier Dominik Schmidt in Frage, der sich unter anderem am Mittwoch mit bedingungslosem Trainingseinsatz auf sich aufmerksam machte. „Ich weiß immer, was ich von ihm bekomme“, sagte Chefcoach Werner. „Er ist immer eine Option, auch wenn er zuletzt weniger gespielt hat. Das lag nicht an seiner Leistung, sondern vielmehr daran, dass unsere Innenverteidigung es in der Konstellation Wahl/Thesker sehr gut gemacht hat.“

Auf der Rechtsverteidigerposition habe Ole Werner sogar drei Optionen. „Neben Domme brennt auch Darko Todorovic auf seinen Einsatz, der es in der Vorbereitung mit Ausnahme des letzten Testspiels sehr gut gemacht hat. Und mit Tobias Fleckstein habe ich eine dritte Option in der Hinterhand. Er trainiert sehr gut, und ich hätte keine Bedenken, ihn aufzustellen“, erklärte Werner.

Lesen Sie auch:Wohin führt der Höhenflug der Störche?

Vom Duell des Tabellenfünften Holstein Kiel mit dem Tabellenvierten aus Heidenheim erwartet Werner ein Spiel auf Augenhöhe. „ Heidenheim ist als Mannschaft sehr geschlossen, hat aber auch hohe individuelle Qualität“, sagte der 31-Jährige. „Es ist eine nahezu komplette Mannschaft: spielerisch gut, gleichzeitig mit viel Wucht, dazu über Standards sehr gefährlich.“

Mehr zur Holstein Kiel lesen Sie hier.

Das Spiel gegen Heidenheim können Sie im Liveticker verfolgen.