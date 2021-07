Holstein Kiel muss gegen Schalke 04 hinten umbauen

Kiel

Die KSV meldet ausverkauft, zumindest unter Corona-Bedingungen: Sämtliche der 4100 Tickets für den Heim-Auftakt in der Zweiten Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen den FC Schalke 04 (13.30 Uhr) sind seit Freitagvormittag vergriffen. Es kehrt Leben in die Bude zurück – zur Freude der Mannschaft. „Es bringt einfach mehr Spaß, in einem Stadion aufzulaufen, wenn Stimmung da ist“, sagt Holstein Kiels Cheftrainer Ole Werner. „Das ist das Salz in der Suppe. Und diese positive Unterstützung wird für uns wichtig sein.“

Denn die Störche, das hat das 0:3 zum Saisonstart am vergangenen Sonntag beim FC St. Pauli gezeigt, sind noch in der Findungsphase. Auf der Suche nach sich selbst, nach den eigenen Abläufen. Da kann der Support von den Rängen nur helfen. „Wir sind immer noch in einer Entwicklung“, sagt Werner. In einer Entwicklung, die wohl länger dauert. „Die Prozesse brauchen Zeit“, sagt Werner. „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“

Komenda fällt aus, Lorenz wackelt, Thesker kommt aus einer Verletzung

Aber auch zarte Pflänzchen können brennen. Der Rasen muss glühen, um gegen Schalke etwas holen zu können. Es ist, das weiß Werner selbst ganz genau, ein komplett anderer Auftritt nötig als noch am Millerntor. „Wir müssen läuferisch eine Schippe drauflegen und mit dem eigenen Ballbesitz viel besser umgehen“, sagt er. Die Passivität ablegen, Kompaktheit erzeugen, konsequenter die Zwischenräume besetzen und bespielen – darauf wird es ankommen. Klingt plausibel. Ist an dem Punkt, an dem die KSV steht, aber offenbar noch nicht selbstverständlich.

Erschwerend kommt hinzu, dass Werner seine Mannschaft umbauen muss: Marco Komenda, der inzwischen erfolgreich operiert worden ist, fällt mit Mittelfußbruch wochenlang aus – und Ersatzmann Simon Lorenz wackelt. Der Innenverteidiger hat einen Infekt. „Hinter ihm steht ein kleines Fragezeichen“, sagt Werner. Ob Stefan Thesker schon eine Option von Beginn an ist? „Er macht Fortschritte, aber er kommt aus einer längeren Verletzung“, sagt Werner, der „für den Fall der Fälle“ auch noch Phil Neumann als Kandidaten für eine Rolle im Abwehrzentrum nennt. Hinten links könnte Johannes van den Bergh nach überstandenem Infekt zumindest in den Kader zurückkehren

Vor dem Anpfiff So könnte Holstein spielen: Gelios – Korb, Wahl, Thesker, Kirkeskov – Erras, Mühling, Skrzybski – Bartels, Arp, Reese. Es fehlen: Arslan (Reha nach Kreuzbandriss), Komenda (Mittelfußbruch), Weiner (Bänderriss im Sprunggelenk). So könnte Schalke spielen: Langer – Thiaw, Wouters, Kaminski – Flick, Palsson, Ranftl – Ouwejan, Drexler – Terodde, Bülter. Es fehlen: Fährmann (Covid-19), Harit (nicht berücksichtigt), Hoppe (Teilnahme am Gold Cup), Kabak (nicht berücksichtigt), Latza (Außenbandverletzung im Knie), Mascarell (nicht berücksichtigt), Matondo (nicht berücksichtigt), Nastasic (nicht berücksichtigt), Sané (Knieverletzung).

Fridjónsson konnte unter der Woche nur dosiert trainieren

Definitiv ausfallen wird in den kommenden Wochen indes die Nummer drei im Tor: Timon Weiner hat sich im Training einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Und auch ganz vorne drin gibt es weiterhin Probleme: Hólmbert Aron Fridjónsson, auf St. Pauli Einwechselspieler, konnte unter der Woche teilweise nur dosiert trainieren – der Rücken macht Probleme. „Wir müssen gucken“, so Werner, „was er körperlich zu leisten imstande ist.“ Vermutlich wird also wieder Jann-Fiete Arp im Sturm beginnen.

Die KSV bleibt auf vielen Ebenen einstweilen eine Baustelle. Immerhin: Bei Schalke 04 sieht das nicht wirklich anders aus. Ist das möglicherweise dann doch ein dankbarer Moment, um auf noch lange nicht eingespielte Knappen zu treffen? Nein, sagt Werner: „Am Ende des Tages macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Beide Mannschaften sind aktuell an einem ähnlichen Punkt.“

Vielmehr sieht er das, was bei Schalke schon funktioniert. „Das ist eine Mannschaft, die in der Wucht im vorderen Bereich große Stärken hat mit der Doppelspitze und mit Spielern, die viel und früh in den Strafraum flanken“, sagt er. „Für uns wird es darum gehen, das möglichst gut zu verteidigen und auch den Ball immer wieder vom Tor wegzuhalten, um möglichst selten in diese Situationen zu geraten.“

Schalke sei darüber hinaus „sehr kompakt im Defensivverhalten. Die Mannschaft gibt dir wenig Platz in den Halbräumen. Da wird es darum gehen, uns in diesen Räumen individuell sehr gut zu verhalten. Wir müssen die Räume gut besetzen und vor allem in der Entscheidungsfindung schneller sein als noch vor einer Woche.“

Das Vertrauen in die eigene Stärke ist da

Die Aufgabe wird also anspruchsvoll. Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Defizite. Aber: Das Wissen um in die eigenen Fähigkeiten ist nicht mit einem Spiel völlig weggeblasen bei der KSV. „Was mir Zuversicht gibt, ist das Vertrauen in die eigene Stärke. Das Vertrauen, dass man Dinge weiterentwickeln kann“, sagt Werner. Das Vertrauen, dass man auch gegen Schalke bestehen kann. Vor allem mit einer Wand aus 4100 Fans im Rücken.