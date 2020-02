KSV muss auf Meffert verzichten

Kiel

„Meffo wird uns in Aue fehlen und wohl auch am Wochenende darauf gegen Heidenheim“, erklärte Holsteins Cheftrainer Ole Werner im Rahmen der Spieltagspressekonferenz vor der Partie im Erzgebirge. Jae-Sung Lee, der am Montagabend gegen den FC St. Pauli ebenfalls eine Blessur davongetragen hatte, ist dagegen wieder fit. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Flügelstürmer Fabian Reese und Mittelfeldspieler Alexander Mühling. „ Alexander Mühling konnte nur eingeschränkt trainieren, wir haben aber auf dem Schirm, dass es innerhalb von 48 Stunden funktionieren kann“, sagte Werner über seinen Mittelfeldmotor, der am Montag umgeknickt war und sich eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen hatte. „ Fabian Reese ist am Freitag wieder ins Teamtraining eingestiegen und könnte eine Option für den Kader sein. Wir werden seine Situation bis Sonntag beobachten.“

Ignjovski eine Option für die Startelf

Auch mit dem Ausfall von Jonas Meffert und möglichen weiteren hat Werner ausreichend Personaloptionen. „Es ist immer schöner, wenn alle zur Verfügung stehen. Aber wir haben einen Kader von 26, 27 Spielern, im Laufe der Saison fällt immer mal jemand aus. Das ist auch eine Chance für die, die sonst weniger spielen“, so Werner, dessen Zuversicht für die Partie am Sonntag nicht geschmälert ist. „Ich habe überhaupt keine Schmerzen damit, Aleksandar Ignjovski auf die Sechs zu stellen oder Salih Özcan auf die Sechs zu ziehen und jemand anderen auf der Acht zu bringen.“

Den Gegner erwartet der KSV-Chefcoach vor allem als starkes Kollektiv. „Aue zeichnet aus, dass sie eine gewachsene Mannschaft haben. Sie kommen sehr über das Kollektiv, und das geht über das Team hinaus“, sagte Werner. „Du spielst da nicht nur gegen ein Team, sondern gegen den ganzen Verein. Das ist auch ein Grund für ihre Heimstärke.“ Noch kein einziges Heimspiel hat der FCE in dieser Saison verloren, die Störche dagegen sind das zweitbeste Auswärtsteam der Liga. „Wir registrieren die Auer Heimstärke, konzentrieren uns aber auch andere Dinge“, erklärte Werner, der im Erzgebirge eine „reizvolle Aufgabe“ erwartet.

