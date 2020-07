Kiel/Köln.

Am Sonntagabend wurde die erste Runde des DFB-Pokal im ARD-Sportschau-Studio in Köln ausgelost. Fritz Keller, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes und die stellvertretende DFB-Generalsekretärin, Heike Ullrich, nahmen die Ziehung der Lose vor. Die Zweitliga-Störche aus Kiel müssen nach Südbaden reisen. Dort werden die Finalisten um den Südbadischen Landespokal in den Halbfinals VfR Sockach - Rielasingen (1.8.) und SC Lahr - Oberachern (8.8.) jedoch erst noch ermittelt. Es ist schon kurios, dass wir keinen Gegner zugelost bekommen haben, sondern vier Mannschaften, die erst noch Halbfinale und Finale spielen müssen. Leider kann ich zu keiner Mannschaft etwas sagen. Wir warten jetzt ab, gegen wen es letztendlich geht. Dann werden wir uns mit dem Gegner auseinander setzten. Es ist klar, wir sind der große Favorit und wollen eine Runde weiter. Egal welcher Gegner kommt, wir werden diesen nicht auf die leichte Schulter nehmen", so KSV-Kapitän Hauke Wahl. Durch die lange Corona-Pause hat sich der komplette Spielplan in einigen Bundesländern nach hinten verschoben, sodass von 64 teilnehmenden Vereinen 22 noch nicht feststehen. Für sie wurden Platzhalter eingesetzt. Die 1. Pokalrunde soll vom 11. bis 14. September und somit eine Woche vor dem Saisonstart in der 1. und 2. Bundesliga, ausgetragen werden. Das SHFV-Landespokalfinale zwischen Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck und Oberliga-Staffelsieger SV Todesfelde soll am 22. August angepfiffen werden. Der Sieger dieser Begegnung empfängt den Zweitligisten VfL Osnabrück.

