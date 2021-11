Kiel

Erleichterung und Genugtuung waren mit Händen greifbar. Auf dem Rasen, wo die Störche ausgelassen feierten, sich in den Armen lagen, tanzten und hüpften. Und auf den Tribünen des Holstein-Stadions, wo knapp 9000 Fans den ersten Erfolg nach vier sieglosen Ligaspielen und den zweiten Heimsieg der laufenden Saison nach dem 3:0 gegen Aue im September bejubelten. Nach dem 2:1 (0:1) gegen Dynamo Dresden sangen und trommelten die KSV-Fans auf der Westtribüne noch mehr als eine Stunde nach dem Abpfiff unermüdlich. Die Beleuchtung auf den Rängen war da längst abgeschaltet. Das Symbol, das Holstein mit dem ersten Sieg unter Trainer Marcel Rapp aussandte, war ein gänzlich anderes: So schnell gehen die Zweitliga-Lichter an der Förde nicht aus.

Fabian Reese trifft sehenswert zur Führung von Holstein Kiel

Der größte Jubelsturm hatte sich in der Partie zuvor in der 67. Minute Bahn gebrochen. Als Fabian Reese eine starke Ablage von Finn Porath nach ebenso starkem Diagonalball von Hauke Wahl technisch anspruchsvoll direkt nahm und ins lange Eck einschweißte, tobte das Holstein-Stadion. Joker Reese, zur zweiten Halbzeit für Steven Skrzybski gekommen und von seiner ersten Spielminute an unermüdlicher und torhungriger Antreiber, setzte damit den entscheidenden Stich zum Sieg, den die Störche anschließend recht souverän verteidigten.

96 Sekunden zuvor leitete Benedikt Pichler die Kieler Trendwende nach 0:1-Rückstand durch den Ex-Kieler Heinz Mörschel (32.) ein, als er vor der Westtribüne den zweiten Kieler Strafstoß des Abends verwandelte. „Ich wollte den ersten schießen, aber wir haben mit Alex (Mühling, d. Red.) einen Super-Schützen, daher war es klar, dass er den schießt“, berichtete der Österreicher anschließend. Mühling allerdings hatte die große Chance auf den Ausgleich vor der Pause vergeben, als er erstmals in Kieler Diensten vom Punkt gescheitert war, Dynamo-Keeper Broll pariert hatte (45.+1).

So schlug Pichlers Stunde nach 64 Minuten, nachdem Aidonis den bis auf die Grundlinie vorstürmenden KSV-Rechtsverteidiger Phil Neumann nur per Foul stoppen konnte. „Da hab ich mir den Ball dann genommen und ihn reinhauen dürfen“, meinte Pichler, der flach rechts verwandelte und anschließend jubelnd in Richtung Westtribüne abdrehte. Das erste Tor des Neuzugangs von Austria Wien vor der eigenen euphorisierten Kurve – „geisteskrank“, beschrieb Pichler das Gefühl lachend.

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Fabian Reese (2.v.re.) hat sehenswert zur Kieler Führung getroffen, darf sich von Fin Bartels, Lewis Holtby und Phil Neumann (v.li.) feiern lassen und sorgt für ausgelassene Stimmung auf den Rängen des Holstein-Stadions. Quelle: Pat Scheidemann

Die Kieler hatten gut Lachen nach einem Abend, der gegen tief stehende Dresdner schleppend begonnen hatte, weil Holstein es verpasste, aus aussichtsreichen Torannäherungen Zählbares zu ziehen und im eigenen Strafraum einmal mehr in einer entscheidenden Szene nicht ganz auf der Höhe war, der sich aber in beinahe magischen 96 Sekunden zum Guten wendete. „Das ist der Wahnsinn. Richtig geil, wie wir uns zurückgearbeitet haben in der zweiten Halbzeit. Das haben wir uns mit viel Fleiß und Schweiß verdient“, resümierte Pichler. Auch Routinier Johannes van den Bergh erklärte ob der kalten 0:1-Dusche mitten in die eigene Spieldominanz hinein: „Das musst du erstmal wegstecken.“ Viel Ballbesitz ohne Ertrag, ein Rückstand und dann auch noch der vergebene Strafstoß – „da lief echt eine Menge gegen uns“, meinte van den Bergh. „Aber wir haben uns in der Halbzeit gesagt, dass wir das Ding noch drehen, und das haben wir dann auch geschafft.“

Das Sieggefühl ist wieder da. Es soll weitere Kräfte freisetzen. Mit dem Erfolg überholte Holstein den Gast aus Sachsen und verließ damit den Abstiegsrelegationsplatz 16. Es ist ein Anfang. „Zum Ende wurde unser Siegeswille belohnt“, sagte Kapitän Wahl. „Und es war wunderschön, mal wieder vor und mit den Fans feiern zu können. Dieses Gefühl nehmen wir jetzt mit für die kommenden Aufgaben.“ Der Sieg mache „in der Länderspielpause vieles einfacher“, sagte Trainer Marcel Rapp. „Aber richtig viel verändert er nicht – wir haben jetzt drei Punkte mehr auf dem Konto, müssen aber weiter hart arbeiten.“

Nächstes Spiel von Holstein Kiel: Am 21. November in Heidenheim

Zwei Wochen Zeit haben die Störche, um die Entwicklung der vergangenen Wochen, der vergangenen Partien zu verfestigen. Nach dem Auslaufen am Sonnabend und einem freien Sonntag steigen sie am Montag wieder ins Training ein. „Wir definieren uns über das Fußballspielen, wollen immer, auch gegen hohes Anlaufen, spielerische Lösungen finden. Das ist ein Ansatzpunkt für die Länderspielpause“, sagte Rapp angesprochen auf mögliche Inhalte der anstehenden Einheiten. Diese Kompetenz dürfte im kommenden Spiel von noch höherer Bedeutung sein als gegen sehr defensiv agierende Dresdner: Am Sonntag, 21. November, um 13.30 Uhr gastiert Holstein beim 1. FC Heidenheim.