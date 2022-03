Kiel

Geht Fußball-Zweitligist Holstein Kiel im letzten Saisondrittel die Flatter? Trotz tapferer Aufholjagd kassierten die Störche am Freitagabend gegen den SC Paderborn die dritte Niederlage in Folge. 20 schwarze Minuten im zweiten Durchgang sorgten für die bittere 3:4-Pleite, mit der Holstein wieder um den Klassenverbleib zittern muss.

Die erste Panne gab es schon vor Anpfiff: Ausgerechnet während der KSV-Hymne verdrückte sich der Stadion-DJ und sorgte für plötzliche Stille im Holstein-Stadion. Es sollte nicht der schwerwiegendste Schnitzer an diesem Abend bleiben.

Sechs von elf Störchen neu in der Startelf

Gleich sechs Änderungen hielt die Startformation von Cheftrainer Marcel Rapp im Vergleich zur 0:2-Niederlage bei Hannover 96 bereit. Patrick Erras, Simon Lorenz, Steven Skrzybski, Fiete Arp, Lewis Holtby und Ahmet Arslan rotierten für Marco Komenda, Philipp Sander, Finn Porath, Phil Neumann, Benedikt Pichler und Julian Korb in die erste Elf. Das runderneuerte Störche-Team behielt die 3-5-2-Grundordnung, zeigte sich im Mittelfeld zu Beginn ultra-variabel mit vielen Positionswechseln – und deutlich mehr Ballbesitz als der SCP. Über die linke Seite initiierte die KSV die ersten Angriffe und setzte das erste Ausrufezeichen: Einen Heber von Fabian Reese köpfte Skrzybski an den Pfosten.

Paderborn machte es besser: Nach wiederholtem Ballverlust von Rechtsaußen Fiete Arp spazierte Julian Justvan von der linken Strafraumecke am Kieler Sechzehner entlang. Am Ende einer langen Fehlerkette landete der Ball vor den Füßen von Ron Schallenberg, der zur Führung abstaubte (19.) – der einzige Abschluss der Gäste auf das Tor in der ersten Hälfte.

Arp gleicht aus – 1:1 zur Pause

Wieder in Rückstand. Doch lange Zeit zum Trauern blieb den 9174 Fans im Holstein-Stadion, darunter 100 aus Paderborn, nicht. Vier Minuten später: Eine flache Reese-Flanke landete mit etwas Glück vor den Füßen von Arp, der am zweiten Pfosten zu seinem zweiten Tor im KSV-Trikot einschob. Der Stein, der ihm nach einem bis dahin wackligen Auftritt von der Seele gefallen sein muss, blieb unter dem donnernden Jubel von der Osttribüne unhörbar.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Holstein machte das Spiel und vergab Chancen. Reeses Abschluss nach feinem Übersteiger im SCP-Strafraum rauschte Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. Paderborn aber nutzte die Kieler Fehler gnadenlos aus. Eine Bogenlampe rutschte Dähne am Fünfer aus den Handschuhen, Thesker konnte die Kugel nicht rausschlagen, und so nickte Maximilian Thalhammer nach Justvan-Flanke zum 2:1 ein (54.).

Holstein Kiel – SC Paderborn 3:4 (1:1) Holstein Kiel: Dähne – Lorenz, Erras (55. Carrera), Thesker – Holtby – Arp (75. Korb), Mühling, Arslan (63. Bartels), Reese – Wriedt (63. Pichler), Skrzybski (75. Mees). SC Paderborn: Huth – Schuster, van der Werff, Hünemeier, Collins – Thalhammer, Schallenberg – Justvan (69. Pröger), Ofori (40. Mehlem), Muslija (89. Dörfler) – Platte (69. Ademi). Schiedsrichter: Patrick Hanslbauer (Altenberg) – Tore: 0:1 Schallenberg (19.), 1:1 Arp (23.), 1:2 Thalhammer (54.), 1:3 Muslija (74.), 1:4 Collins (76.), 2:4 (Mühling 81.), 3:4 (Pichler 88.) – Gelbe Karten: Arslan, Bartels / Hünemeier (5.), Mehlem – Zuschauer: 9174. Torschüsse: 16 / 12 Ballbesitz: 59:41 Prozent Zweikämpfe: 51:49 Prozent Pässe: 486 / 340 Passquote: 82 / 76 Prozent Laufleistung: 118,26 km / 122,22 km Ecken: 4 / 4 xGoals: 2,62 / 3,43

Es folgte kein Kieler Aufbäumen. Stattdessen luden zwei leichte Ballverluste im Spielaufbau den SCP zum entscheidenden Doppelschlag ein: Florent Muslija (74.) und Jamilu Collins (76.) trafen mitten ins in entscheidenden Szenen immer wieder aussetzende Holstein-Herz. „Wir sind das bessere Team, haben Chancen, und gefühlt gucke ich auf einmal auf die Anzeigetafel, und es steht 4:1 für den Gegner. Wir haben die Tore viel zu leicht zugelassen“, so Rapp nach dem Spiel.

War das die Vorentscheidung? Eigentlich. Doch Holstein kann Drama, Holstein kann Flutlicht. Alexander Mühling knallte einen Handelfmeter unter die Latte (82.). Hoffnung auf dem Rasen und der Tribüne. Reese zündete nochmal den Turbo, schickte den eingewechselten Benedikt Pichler im Strafraum, der mit seinem ersten Tor in diesem Jahr den Anschluss brachte (88.). Die Störche gingen „all in“, warfen alles nach vorne. Dähne rettete zweimal in höchster Not. In der vierten Minute der Nachspielzeit noch ein Kopfball von Mees – doch der Ausgleich war nicht drin.

Holstein Kiel in Noten Dähne: Bis zur 54. Minute kaum geprüft. Dann patzte der Keeper bei einer „krummen“ Flanke. Ein auf dem Weg zur dritten Niederlage vorentscheidender Fehler. Note 4 Lorenz: Nicht immer standhaft im Zweikampf, nicht immer präzise im Aufbau, aber ohne groben Schnitzer. Note 3 Erras: Souveräner Auftritt im Deckungszentrum (Zweikampfquote: 100 Prozent/Passquote: 96 Prozent). Als er am Seitenrand behandelt werden musste, fiel das 1:2. Musste in der 54. Minute verletzt vom Feld. Note 2 Thesker: Ein gebrauchter Abend für den Abwehr-Routinier. Mehrfach Unsicherheitsfaktor in der KSV-Defensive. Hatte Aktien an den drei ersten Gegentreffern. Note 5 Holtby: Mühte sich als Ordnungskraft und Taktgeber im defensiven Mittelfeld. Konnte schlussendlich die Niederlage aber auch nicht verhindern. Note 3 Arp: Überraschungsgast als Schienenspieler der rechten Außenbahn. Anfangs hypernervös, einer seiner zahlreichen Ballverluste führte zum 0:1. Vier Minuten später umjubelter Abstauberschütze zum 1:1 (23.). Beim Volley-Versuch (35.) zu zaghaft. Defensiv mit mehr Schatten als Licht, offensiv mitunter Gefahrenherd. Note 4 Mühling: Extrem genau beim Handelfmeter zum 2:4 (81.). Ansonsten im Mittelfeld weniger präzise. Insgesamt diesmal nicht der gewohnte Mittelfeld-Motor. Nur 37 Ballkontakte. Note 4 Arslan: Erster Startelf-Einsatz seit dem 7. Mai 2021. Sein starkes Gegenpressing ließ nichts erahnen von den Folgen seines Kreuzbandrisses. Sprühte vor Ehrgeiz, Mut zum Torschuss, leichte Probleme im Passspiel. Note 3 Reese: Der Unterschied-Spieler im Kreis der Störche. Vorarbeit zum 1:1. Sein Mega-Solo mit präzisem Zuspiel hätte das 2:1 durch Arp (35.) verdient gehabt. Grandioser Assist zum 3:4. Zum eigenen Torerfolg fehlten Zentimeter (49.). Note 2 Skrzybski: Ackerte als Offensivkraft in Durchgang eins, zog einige Freistöße in der gegnerischen Hälfte. Tauchte nach dem Seitenwechsel ab. Note 4 Wriedt: Zumeist unsichtbar, fand im Kieler Angriff kaum statt (elf Ballkontakte). Note 5 Carrera: Zweitliga-Debüt für den 19-Jährigen als Erras-Nachfolger. Holte den Handelfmeter heraus. In Sachen Leidenschaft ein Vorbild. Note 3 Pichler: Kam in der 63. Minute für Wriedt. Beendete mit dem Treffer zum 3:4 (88.) seine 501-minütige Torflaute. Note 3 Bartels: Mühte sich ab der 63. Minute als Nachfolger von Arslan um neue Schubkraft für das Kieler Spiel. Zu viele Ballverluste verdarben den Versuch. Note 4 Korb: Verlor Sekunden nach seiner Einwechslung (74.) das Laufduell mit Collins – es folgte das 1:4 (76.). Note 4 Mees: Kurzeinsatz ohne Wertung.

Durch das 3:4 werden die Abstiegssorgen der KSV (31 Punkte) immer größer. Im schlimmsten Fall könnte der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 am nach dem 25. Spieltag auf drei Punkte schmelzen. An der Förde wird wieder nervöser auf die Tabelle geguckt.