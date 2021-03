Hamburg/Kiel

Majestätischer Empfang für die alten und neuen Könige des Nordens. Als der Mannschaftsbus von Holstein Kiel um 0.45 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag in Projensdorf heranrollte, standen die Fans Spalier. Pyros, frenetischer Jubel – dieses 1:1 beim großen Nachbarn, beim Hamburger SV, es schüttete beim Anhang einmal mehr eimerweise Endorphine aus.

In der Zweiten Fußball-Bundesliga auf Aufstiegskurs, gegen den HSV zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen, dazu natürlich das Halbfinale im DFB-Pokal – wo Holstein ist, da ist Erfolg, da ist grenzenlose Freude.

Werner vermisste Aggressivität und Frische

Da ist aber auch maximale Erschöpfung. Die Mannschaft geht nach den zurückliegenden Wahnsinns-Wochen auf dem Zahnfleisch. „Man hat uns den Spielrhythmus schon angemerkt. In einigen Situationen war die Aggressivität, die uns sonst auszeichnet, nicht zu 100 Prozent da, auch nicht die Frische im Kopf, unter Druck Lösungen zu finden“, sagte KSV-Trainer Ole Werner nach dem dann doch ziemlich glücklichen Remis an der Elbe gegen einen wie ausgewechselt spielenden HSV.

Die frühe Kieler Führung (8.) nach Eckball per Kopf durch den von den Hamburgern umworbenen Südkoreaner Jae-Sung Lee war zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient – aber nach 15, 20 Minuten kam der HSV immer stärker auf. „Wir hatten im Zentrum nicht mehr den Zugriff. Der HSV hat sehr viel rotiert“, sagte Hauke Wahl.

Der Ausgleich durch Simon Terodde fiel nach genau diesem Muster. Bakery Jatta tankte sich durchs Mittelfeld in den Halbraum, zog Simon Lorenz aus der Viererkette, hebelte die Rest-Abwehr zusammen mit Terodde aus. Der Goalgetter versenkte eiskalt zum 1:1 (23.). Ab da spielte fast nur noch der HSV.

„Wir haben es zu selten geschafft, mal wirklich hoch zu attackieren, den HSV im Anlaufverhalten vor Probleme zu stellen“, sagte Werner. Eine Folge des körperlichen Verschleißes. „Wenn du gegen eine spielstarke Mannschaft wie den HSV versuchst, hoch anzulaufen“, so Werner, „lebt das von der Aggressivität, von der Intensität und vom Timing. Das hat heute nicht in der Konsequenz über 90 Minuten funktioniert.“

Die von 14 Spielen seit Jahresbeginn heruntergewirtschafteten Leiber als limitierender Faktor. Vor diesem Hintergrund kann das 1:1 als gefühlter Sieg durchgehen. „Wenn wir den Spielverlauf betrachten, ist der Punkt Gold wert“, sagte Fin Bartels, der bei einem Konter in der ersten Hälfte noch einen Riesen auf dem Fuß hatte, den HSV-Keeper Sven Ulreich aber mit Glück irgendwie noch verzwergen konnte (41.). „Wenn der reingeht, läuft das Spiel vielleicht anders“, sagte Bartels.

Gut möglich, dass das Spiel auch anders verlaufen wäre, wenn Holstein Kiel in Bestbesetzung hätte antreten können. Linksverteidiger Mikkel Kirkeskov fehlte mit Achillessehnenproblemen – eine Folge des Pokalfights ins Essen. Noch bitterer: Alexander Mühling – immer Motor, häufig Matchwinner, manchmal Magier – musste mit Rückenproblemen passen.

Holsteins Physios müssen Extra-Schichten abreißen

„Alex ist schon ein wichtiger Spieler für uns, unser bester Torschütze (neun Saisontreffer d. Red.), jemand, der auf und neben dem Platz eine wichtige Rolle für uns übernimmt“, sagte Werner, verwies aber auch auf Niklas Hauptmann oder Ahmet Arslan: „Wir hätten Alex immer gerne dabei. Aber es gibt eben Spiele, in denen das nicht so ist. Dann können wir uns auf andere Jungs verlassen.“

Ob es bei Mühling für Freitag reicht? Dann geht es nämlich schon zum heimstarken 1. FC Heidenheim. „Wir sind optimistisch“, sagte Werner. Aber da sind eben noch Dutzende andere „Sorgenkinder“. Der Kader kriecht noch nicht. Aber er hat zu kämpfen. „Wir müssen alles in Bewegung setzen, was wir in der physiotherapeutischen und medizinischen Abteilung tun können, um Frische in die Beine zu bekommen“, sagte Werner.

Auch inhaltlich wird er die kurze Trainingswoche knapper halten. „Man darf es nicht übertreiben. Vielleicht fällt meine Analyse des HSV-Spiels etwas kürzer aus, um die Jungs nicht zusätzlich zwischen den Ohren zu belasten“, sagte Werner. Heißt: Hamburg ist abgehakt. Es geht nur, und zwar ausschließlich nur noch um Heidenheim. Die weiteste Tour des Jahres. 92 Stunden zwischen dem Abpfiff im Volkspark und dem Anpfiff in der Ostalb.

„Ich hätte es mir anders gewünscht“, sagte Werner zum Spielplan. „Aber ich habe das nicht in der Hand. Von uns kommt kein Klagen, kein Meckern. Das ist eben dieses Jahr unsere Aufgabe, mit der wir umgehen müssen. Das wird schon alles seine Richtigkeit haben.“

Mit norddeutschem Pragmatismus in die finalen Aufgaben vor der Länderspielpause. Heidenheim, eine Woche später Hannover 96 – dann ist endlich Zeit zum Durchatmen. Und für die Fans Zeit, die Keller und Dachböden nach den letzten Pyro-Resten abzusuchen. Sie könnten noch zur Anwendung kommen. Auch dank dieses so wichtigen Punktes vom Montagabend.