Wie geht es bei Salih Özcan weiter?

Es musste schon etwas derart Unvorhersehbares wie eine Pandemie kommen, um ihn zu stoppen. Die Gegner auf dem Feld jedenfalls waren Salih Özcan zuletzt kaum noch gewachsen. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler ist einer der Senkrechtstarter beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Der vom 1. FC Köln ausgeliehene Jungprofi gehörte bis zur Corona-Zwangspause zu den Besten der Liga auf seiner Position. Das ist offenbar auch seinem Stammklub nicht entgangen.

Der für gewöhnlich gut im Geißbockheim vernetzte „ Kölner Stadt-Anzeiger“ meldet, dass der „Effzeh“ mit Özcan (Vertrag bis 2021) für die kommende Saison plane. Auch der Spieler selbst habe Interesse an einem zweiten Anlauf in seiner Heimatstadt. Holstein Kiel würde demnach in die Röhre gucken – trotz im vergangenen Sommer verhandelter Kaufoption. Denn die soll eher den Charakter eines Vorkaufsrechts haben. Will der Spieler gehen, seien die Störche machtlos.

Perfektes Gesamtpaket mit herausragender Perspektive

Auf Nachfrage unserer Zeitung wollten sich weder Özcan noch KSV-Sportdirektor Uwe Stöver konkret dazu äußern. Stöver verwies darauf, dass in der sportlich weiterhin ungewissen Lage derzeit keine Vertragsabschlüsse zu erwarten seien. Das Thema Özcan wird also zwangsläufig auf die lange Bank geschoben.

Dabei erscheint eine weitere Zusammenarbeit auf den ersten Blick für beide Seiten eigentlich lukrativ. Özcan bekommt bei Holstein im Frühstadium seiner Karriere viel Einsatzzeit in einer technisch versierten Mannschaft gegen körperlich agierende Gegner. Und mit einer festgeschriebenen Kaufoption in Höhe von etwas mehr als einer Million Euro ist er für die KSV eigentlich ein unschlagbares Schnäppchen.

Das Potenzial des Juniorennationalspielers ist unbestritten. Özcan hat bei bislang 22 Einsätzen starke elf Scorerpunkte gesammelt, zehn davon in den letzten zwölf Partien. Sein Einfluss aufs Offensivspiel ist immens, sein Abschluss präzise, gegen den Ball ist der geübte Ringer mit seiner robusten Zweikampfführung ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Störche. Das perfekte Komplettpaket mit herausragender Perspektive.

Özcan würde Lee als Rekordtransfer ablösen

Zugleich wäre Özcan aber auch der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Die bisherige Rekordablöse liegt bei 900000 Euro, die die KSV im Sommer 2018 an den koreanischen Klub Jeonbuk Motors für Jae-Sung Lee überwiesen hatte.

Viel Geld für einen Zweitligisten wie Holstein Kiel. Zu viel Geld in einer wirtschaftlich geradezu existenziellen Situation wie der momentanen? Zur Erinnerung: Dem Verein würde allein durch die Austragung von Geisterspielen die Summe eines möglichen Özcan-Transfers verloren gehen.

Zudem verdient der früh als großes Talent gehandelte Profi eine ordentliche Summe, die aktuell zu einem guten Teil noch von seinem Stammklub gestemmt werden soll. Ein fester Kauf wäre also auch eine Belastungsprobe für das Gehaltsgefüge.

Die, die Özcan in Köln für verzichtbar hielten, sind nicht mehr da

Also doch zurück nach Köln? Die sportliche Perspektive beim „Effzeh“ ist jedenfalls gut. Der Klub kann unabhängig vom Fortgang der laufenden Spielzeit für eine weitere Saison in der Ersten Bundesliga planen. Neun Spieltage vor Schluss hat die Mannschaft zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang 16. Auf Abstiegsplatz 17 sind es sogar 14 Zähler.

Der Klassenerhalt ist nahezu sicher dank eines Laufs unter Trainer Markus Gisdol – der noch gar nicht im Amt war, als man Özcan ziehen ließ. Auch Sportchef Armin Veh ist Geschichte, stattdessen sitzt nun Horst Heldt am Ruder. Die, die Özcan für verzichtbar hielten, sind nicht mehr da.

Bleibt noch die Sache mit der Leihspieler-Schwemme. Insgesamt hat der 1. FC Köln zehn Akteure verliehen, die im Sommer zurückkehren – darunter der Kurzzeit-Kieler Yann Aurel Bisseck (aktuell Roda Kerkrade). Der Kader wird sich entsprechend aufblähen.

Allerdings wohl nicht an für Özcan entscheidender Stelle: Der HSV besitzt für Leihspieler Louis Schaub eine Kaufoption, die im Aufstiegsfall wirksam wird. Auf Sicht wird zudem im Zentrum weiter ausgedünnt: 2021 laufen die Verträge von Elvis Rexhbecaj (von Wolfsburg geliehen) und Marco Höger aus. Platz für einen wie Özcan?

Für mindestens neun Spiele aber wird Özcan einstweilen noch in Diensten von Holstein Kiel auflaufen – falls es wie geplant im Mai weitergeht. „Es wäre natürlich ein schönes Gefühl, wieder ein Fußballspiel absolvieren zu können. Auch wenn es letztlich ohne Zuschauer stattfinden sollte“, sagt er. „Aber bis dahin brauchen wir alle noch etwas Geduld und machen das Beste aus der Situation.“

Geduld ist das Gebot der Stunde. Das gilt auch und besonders für die Zukunft von Salih Özcan.

