Zu früh in Sicherheit gewähnt? Schlaflose Nächte plagen den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zwar noch nicht. Ein waches Auge sollten die Störche beim Blick auf die Tabellen-Niederungen indes allemal haben. Nach der jüngsten 0:2-Heimschlappe gegen den Karlsruher SC beträgt das Polster auf den ersten der beiden Abstiegsplätze (Ingolstadt) zwar beruhigende 16 Zähler. Der Vorsprung auf Relegationsrang 16 (Sandhausen) ist dagegen bei noch elf ausstehenden Partien auf „nur“ noch sechs Punkte geschrumpft.

Und als wäre die anstehende Hürde nicht ohnehin schon hoch genug, droht Holstein-Cheftrainer Marcel Rapp vor dem wichtigen Auswärtsduell beim drei Zähler zurückliegenden DFB-Pokal-Viertelfinalisten und St. Pauli-Bezwinger Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr im Liveticker) noch eine Hiobsbotschaft: Neben dem Ausfall von Hauke Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber) steht auch hinter dem Einsatz von Angreifer Fin Bartels (muskuläre Probleme im hinteren Oberschenkel) ein dickes Fragezeichen.

Premiere für die Kieler Doppelspitze Pichler/Wriedt?

Holstein ohne den 35-jährigen Bartels – es wäre ein Novum in dieser Serie. Rapp lässt sich für den Fall der Fälle alle personellen und strategischen Optionen offen, kann sich die Premiere der Doppelspitze Benedikt Pichler/„Otschi“ Wriedt ebenso vorstellen wie ein Duo mit Fiete Arp. „Die Überlegungen zielen in alle Richtungen. Vielleicht gehen wir auch auf drei Spitzen“, sagt der 42-Jährige, der zudem auf Steven Skrzybski (krank) verzichten muss, auf der Gegenseite aber eine Minimalchance für eine Rückkehr des zuletzt wegen einer Schleimbeutelentzündung im Knie pausierenden Lewis Holtby sieht.

Weiter stabil oder doch plötzlich fragil? Rapp fürchtet trotz des Ergebnis-Rückschlages gegen den KSC nach zuvor sechs Begegnungen in Folge ohne Niederlage keinen Auftakt zu einer Negativ-Spirale beim Zweitplatzierten des Rückrunden-Rankings: „Wir sind uns der Situation bewusst. Wir schauen auf die Tabelle. Hier läuft keiner über das Trainingsgelände, der sagt, wir spielen um die goldene Ananas. Wir machen nicht La Paloma bis zum letzten Spieltag.“

Mahnendes Beispiel: Regensburger Talfahrt erinnert an Würzburger Kickers

Wie schnell sich die Vorzeichen umkehren können, belegt das Beispiel des derzeit punktgleichen SSV Jahn Regensburg (31 Zähler). Die Oberpfälzer rangierten nach dem 15. Spieltag auf Platz drei, haben seitdem aber nur noch drei von möglichen 24 Punkten eingefahren. Eine gefährliche Entwicklung, die Erinnerungen an die Würzburger Kickers im Spieljahr 2016/17 weckt. Die Franken hatten nach der Hinrunde 27 Punkte auf dem Konto, blieben aber in der zweiten Saisonhälfte komplett sieglos und stiegen am Ende mit 34 Zählern direkt in Liga drei ab.

Auch der SV Werder Bremen kann das Trauerlied von der überraschenden Talfahrt anstimmen. Nach 24 Spieltagen der zurückliegenden Serie rangierten die Grün-Weißen in Liga eins mit elf Punkten Vorsprung auf Rang 16 und zwölf auf Platz 17 gefühlt in sicheren Gefilden. Eine bekanntlich äußerst trügerische Wahrnehmung ...

Zu viele Flanken: Rapp fordert bessere Lösungen gegen tief stehende Gegner

Rapp konzentriert sich auf die Tagesaktualität. Das erste Spiel unter seiner Regie ohne eigenen Treffer sei ebenso gründlich wie nüchtern analysiert, erklärt der Fußball-Lehrer: „Wir haben gegen den KSC zu viel geflankt. Und das ist nicht unsere Kernkompetenz.“ Bessere Lösungen auch gegen tief stehende Gegner zu finden, sei ein Schwerpunkt der vergangenen Trainingseinheiten gewesen.

Die Anstoßzeit unter Flutlicht in der mutmaßlich gut gefüllten HDI-Arena (erlaubt sind 25 000 Zuschauer) nährt die Hoffnung auf neuen Holstein-Ertrag durch schnelle Lerneffekte. Vier Siege und zwei Remis – so lautet die Bilanz der Störche in den sechs Abendspielen dieser Saison.

Ein Restkarten-Kontingent für die Partie in Hannover steht am Donnerstag zwischen 15 und 18 Uhr am Ticket-Center Süd des Holstein-Stadions zur Verfügung.