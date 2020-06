KSV ohne Lee gegen Wiesbaden

Kiel

Lee, mit neun Toren und sieben Vorlagen Holsteins bester Torschütze und Scorer, muss für die Partie gegen den Tabellenvorletzten aus Wiesbaden mit Leistenproblemen passen. Der 27-Jährige zog sich die Blessur im Spiel gegen den Hamburger SV am vergangenen Montag zu, als er in der Nachspielzeit im Wegrutschen zum 3:3-Ausgleich traf. "Er hat Schmerzen und leidet unter eingeschränkter Beweglichkeit", erklärte Werner, der nach aktuellem Stand aber keinen längeren Ausfall befürchtet. Lee könnte somit im Heimspiel gegen Dynamo Dresden am kommenden Donnerstag (18.30 Uhr) wieder zum Einsatz kommen.

Bis auf Lee und Stürmer Janni Serra, der sich nach seiner Oberschenkel-OP weiterhin in der Reha befindet, kann Werner auf alle Störche zurückgreifen. Schlägt nun die Stunde von Mittelstürmer Lion Lauberbach, der bislang nur in der Partie beim FC St. Pauli Ende August 2019 in der Startelf stand und sonst zumeist als Joker fungierte? "Wir haben mehrere Optionen", sagte Werner. "Und wir haben uns auch schon für eine entschieden, weil unter der Woche immer mehr abzusehen war, dass Lee nicht wird spielen können." Welche Lösung Werner und sein Trainerteam gewählt haben, wollte der 32-Jährige indes nicht verraten.

Holstein will es Top-Torjäger Schäffler schwer machen

Mit dem SVWW gastiert am Sonnabend ein Team im Holstein-Stadion, das den direkten Wiederabstieg um jeden Preis vermeiden wird - und das durchaus gefährlich ist. " Wiesbaden kann vor allem dann gefährlich werden, wenn sie ihr Tempo ausspielen und ins Umschaltspiel kommen", sagte Werner. Verwerter in vorderster Front ist bei den Hessen ein ehemaliger Kieler: Manuel Schäffler führt aktuell gemeinsam mit Bielefelds Fabian Klos die Zweitliga-Torjägerliste an, traf auch im Hinspiel gegen die KSV doppelt. "Ja, ,Cheffe' ist sicher dieses Jahr einer der Stürmer der Liga, die nach oben herausragen", meinte Holstein-Coach Werner. "Wir werden es ihm so schwer wie möglich machen. Und wenn er nach Sonnabend wieder gute Spiele macht, freut es mich sehr für ihn, er ist ein netter Kerl."

