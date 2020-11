Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntag in der HDI Arena gegen Hannover 96 mit 3:0 gewonnen. Die Treffer für die Störche erzielten Alex Mühling per Handelfmeter (56.), Dominik Kaiser mit Eigentor (57.) und KSV-Torjäger Janni Serra in der 60. Minute per Kopfball.