Kiel

Diese Störche kann niemand mehr stoppen auf ihrem Weg in die Bundesliga. Einfach niemand. Donnerstagnachmittag, Holstein Kiel liegt im Nachholspiel gegen Jahn Regensburg durch ein Gegentor in der 75. Minute mit 1:2 zurück, hat scheinbar keine Kraft mehr – und schlägt dann doch unfassbar zu, dreht die Partie auf 3:2. Ein Sieg gegen alle Widerstände. Platz drei - die Relegation - ist sicher. Platz zwei mit vier Punkten Vorsprung auf Greuther Fürth zementiert. Der vorzeitige Aufstieg am Sonntag in Karlsruhe, er liegt auf dem Silbertablett.

Mühling: Leidenschaft und Herz "viel wichtiger als fußballerische Klasse"

„Ich kann einfach nur den Hut vor meiner Mannschaft ziehen“, sagt Trainer Ole Werner hinterher. „Das war sicherlich nicht unser bestes Spiel. Aber das ist die Phase, in der Kopf und Herz entscheiden.“ Auch Alexander Mühling sagt: „Momentan sind Leidenschaft und Herz viel wichtiger als fußballerische Klasse.“

Mühling, später Schütze des Siegtores, sitzt dabei zunächst auf der Bank, für ihn spielt Niklas Hauptmann. Eine Überraschung gibt es eine Reihe weiter vorne: Werner schont seinen Top-Angreifer Janni Serra – und verhilft Benjamin Girth zur späten Startelf-Premiere in dieser Saison. Zudem rotiert Phil Neumann hinten rechts für Jannik Dehm rein.

Einzelkritik: Die Benotung der Holstein-Kiel-Spieler

Shirts und Trikotjubel für den verletzten Arslan

Bei einsetzendem Regen aus bleischweren Wolken geht es rein ins Spiel, vor dem sich die Profis mit Ahmet-Arslan-Shirts als Unterstützung für ihren mit Kreuzbandriss monatelang ausfallenden Kollegen warmmachen. „Ein starkes Zeichen“, sagt Werner. Draußen schreien wieder Hunderte Holstein-Fans die Mannschaft nach vorne, die muss sich drinnen auf dem Rasen aber erst einmal gegen das aggressive Pressing der Gäste freischwimmen. Der Jahn zwingt den Störchen ein Kampfspiel auf.

Der KSV fehlt die Klarheit, um die seltenen Vorstöße aussichtsreich vors Tor zu tragen. Und hinten ist plötzlich Land unter: 13. Minute, Regensburgs Oliver Hein bricht über rechts durch, seine Flanke bekommt der eingrätschende Fabian Reese an den Arm. Schiedsrichter Lasse Koslowski checkt die Szene am Bildschirm – und gibt Elfmeter! Thomas Dähne ahnt die Ecke gegen Andreas Albers, doch der Ball flitscht von seinem Körper ins Netz – 0:1 (16.).

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was für ein Dämpfer. Und was für eine aufstiegsreife Reaktion: Jae-Sung Lee legt raus auf links, wo Johannes van den Bergh ansatzlos die Flanke auf den zweiten Pfosten schlägt. Da ist Fin Bartels, kann den Ball nicht kontrollieren, bekommt von Jan-Niklas Beste aber den Abpraller zurück. Abschluss aus spitzem Winkel – und drin! 1:1 (20.). Der Oldie rennt zur Ersatzbank, präsentiert das Trikot von Arslan. So geht Zusammenhalt.

Torschütze Bartels muss angeschlagen raus

Der ist in diesem Spiel auch nötig, denn der Jahn bleibt giftig, geht hart in die Zweikämpfe, operiert mit hohen Bällen. Da kommt es in der Abwehrarbeit auf jeden einzelnen an. 1:1 zur Pause, nach der Werner Bartels draußen lässt – Oberschenkelprobleme. „Wir wollten kein Risiko eingehen“, sagt der Trainer. Finn Porath kommt, bringt etwas Frische in eine abbauende Mannschaft, die an Durchschlagskraft verliert gegen unverändert gallige Gäste, die gegen den Ball fast bis zur Mittellinie rausschieben.

Werner reagiert auf die kürzer werdenden Ballpassagen mit einem Doppelwechsel, bringt Serra und Mühling (62.). Aber Regensburg bleibt dran, Holstein bekommt die Räume zwischen den Ketten nicht mehr zugelaufen. Die letzten 20 Minuten – die KSV muss sich über den Punkt kämpfen, macht das aufopferungsvoll. In der 75. Minute klingelt es trotzdem: Freistoßflanke Jann George, am ersten Pfosten ist Albion Vrenezi zur Stelle. 1:2.

Mühling aus 16 Metern eiskalt

Können die Störche noch mal antworten? Ja, sie können! Ein Schuss von Mühling wird zur Ecke geklärt. Die schlägt Porath auf den zweiten Pfosten, Lee köpft den Ball vor den Kasten – Simon Lorenz nickt zum erneuten Ausgleich ein (79.). Und dann passiert das Unfassbare: 83. Minute, ein langer Ball von Lorenz auf die linke Seite, van den Bergh sprintet sich zu gefühltem Olympia-Gold, jagt per Direktabnahme eine Wahnsinns-Flanke vors Tor, Alexander Meyer wehrt nach vorne ab – und da ist Mühling, legt sich den Ball an der Strafraumkante zurecht, schießt „kalt wie eine Hundeschnauze“ (Werner) rechts ein. 3:2, kein Halten mehr.

„Kiel steht Kopf momentan“, sagt Mühling, während draußen der Autokorso kreiselt. „Wichtig ist aber, dass wir die Ruhe behalten. Wir müssen noch ein Ding ziehen.“ Am Sonntag in Karlsruhe. Es könnte ein Tag für die Geschichtsbücher werden.