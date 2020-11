Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonnabend im Holstein-Stadion gegen den 1. FC Heidenheim 2:2-Unentschieden gespielt. Für die Kieler traf Föhrenbach (44.) per Eigentor und Alexander Mühling (68.) per Elfmeter. Für die Heidenheimer traf Kühlwetter mit einem Doppelpack (HE., 86., 90.+3.).