Halle

Schlappe Störche. Kaputt. Müde. Ohne Zugriff. „Man hat uns angemerkt, dass uns die letzte Frische gefehlt hat“, sagt Cheftrainer Ole Werner am Sonnabendnachmittag nach dem 2:2 im finalen Testspiel von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel beim Halleschen FC. „Wir sind jetzt an einem Punkt, den wir auch ein bisschen einkalkuliert haben“, sagt Werner. „Was wichtig war: dass wir über diesen Punkt hinausgegangen sind, dass wir noch den Ausgleich gemacht haben.“

Joshua Mees besorgt in der 89. Minute nach Zuspiel des auf rechts durchgebrochenen Aleksandar Ignjovski spät das 2:2, in der Nachspielzeit haben dann sogar noch Mees und Alexander Mühling nach Flanke von Finn Porath die Chance auf den Siegtreffer: Pfosten, drüber – es soll nicht sein. Und es wäre auch nicht verdient. Denn dafür ist der Auftritt der Störche beim Drittligisten über 90 Minuten einfach zu dünn, zu schwach auf der Brust. „Wenn du einfach platt bist, ist klar, dass dir die letzten Meter fehlen“, sagt Hauke Wahl.

Ex-Storch Eberwein wirbelt Holsteins Defensive auf

Der Kapitän rotiert vor 1000 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion wieder rein in die erste Elf, die Werner wie angekündigt in Teilen durchwechselt. Im Tor steht Ioannis Gelios, in der Mittelfeldzentrale agiert Patrick Erras nach überstandener Knöchelblessur, Philipp Sander darf auf der Acht ran. Auf der Gegenseite bei den Hallensern ein der KSV sehr gut bekanntes Gesicht: Ex-Storch Michael Eberwein spielt im offensiven Mittelfeld des HFC von Beginn an.

Und Eberwein ist direkt auf Touren: Nach Holsteins langem Anstoß leitet er sofort den Konter der Sachsen-Anhaltiner ein, der letztlich in Gelios’ Armen versandet (1.). So will es der Drittligist angehen: Ballgewinn, Mittelfeld mit Pässen in die Tiefe überspielen, Abschluss. Die KSV muss präzise spielen, sonst brennt es. Halle über rechts, diesmal Eberwein selbst in Schussposition – aus spitzem Winkel links vorbei (6.).

Bei Holstein ruckelt es, der Ball zirkuliert schleppend. Die Abstände sind zu groß. Einige Male greifen zwar ordentliche Kombinationsmuster über Außenverteidiger, Achter und Flügelstürmer, mit denen die Störche ins letzte Drittel kommen. Die finale Aktion aber passt nicht. Der Strafraum bleibt weitgehend unentdecktes Land.

Hallescher FC – Holstein Kiel 2:2 (0:0) Hallescher FC: Müller – Kreuzer, Samson (83. Griebsch), Reddemann, Sternberg – Titsch-Rivero (72. Shcherbakovski), Nietfeld – Zimmerschied, Eberwein, Derstroff (61. Guttau) – Boyd (85. Bierschenk). Holstein Kiel: Gelios – Neumann (61. Ignjovski), Wahl (61. Thesker), Komenda (46. Lorenz), van den Bergh (61. Kirkeskov) – Erras (77. Benger), Skrzybski (61. Sterner), Sander (46. Mühling) – Bartels (61. Porath), Arp (77. Lauberbach), Reese (61. Mees). Schiedsrichter: Tim Kohnert (Ballenstedt) – Tore: 1:0 Boyd (58.), 1:1 Sterner (69.), 2:1 Boyd (79.), 2:2 Mees (89.) – Zuschauer: 1000.

Ungenauigkeiten vorne, Fehler hinten: Fiete Arp verliert im eigenen Strafraum den Ball, verursacht fast das 0:1 (19.). Halle traut sich mittlerweile sogar längere Ballbesitzphasen zu, Holstein presst nicht sauber, nicht konsequent. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Für die Störche ist das keine allzu positive Feststellung. Halle spielt sich von rechts ohne Gegnerdruck ins Zentrum, ein provozierter Abpraller fällt Eberwein frei vor Gelios vor die Füße – Wahl rettet in allerhöchster Not (34.).

Auf der anderen Seite kommt die KSV aber auch mittlerweile durchaus zu Chancen. „Speziell in der ersten Hälfte war die Abschlussqualität aber nicht sauber genug“, sagt Werner. Sander auf Arp, der den Ball am Torwart vorbeispitzeln will – zu wenig Druck drauf (36.). Marco Komenda mit einem gut getimten Chip hinter die Kette – Steven Skrzybski feuert den Ball links am Tor vorbei (43.).

Boyd schnürt Doppelpack für Halle

Dann ist Pause. Mühling kommt rein, zieht gleich mal mit Tempo aus dem Halbraum auf und aus 20 Metern ab – drüber (50.). Drehen die Störche jetzt auf? Nein. Erst rettet Gelios noch mit einer Faust gegen Julian Derstroff (56.), aber wenig später klingelt’s: Flanke Derstroff von links, am zweiten Pfosten wartet Terrence Boyd, schießt unbedrängt ein (58.). Das ist nicht unverdient.

Und nun? Werner wechselt kurz darauf sechsmal. Kommt von den Neuen noch einmal ein Impuls? Letzte Chance für einen versöhnlichen Rest-Eindruck. Aber das ist zunächst weiter bieder – trotzdem steht es Minuten später 1:1: Jonas Sterner setzt nach einem Abwehrfehler nach, trifft aus spitzem Winkel zum Ausgleich (69.).

Spielerisch geht jedoch auch danach nur wenig gegen aggressive Hallenser. Es fehlt an jeglicher Power. Die logische Konsequenz: das 1:2. Schlechte Spieleröffnung, Ballverlust auf der rechten Seite, Janek Sternberg kann flanken – wieder ist Boyd da, diesmal per Kopf (79.).

„Wir haben noch eine Woche Zeit“

Holstein rafft sich ein letztes Mal auf, kommt irgendwie noch zum Ausgleich, fast noch zum Sieg. Dann ist Schluss. Durchpusten. Sonntag und Montag ist frei. „Die zwei Tage werden uns guttun, um den Tank wieder ein bisschen vollzumachen“, sagt Fin Bartels. „Wir sind immer noch ein Stück weit weg von dem, wo wir hinwollen. Aber noch haben wir eine Woche Zeit.“ Dann geht es zum FC St. Pauli (So., 13.30 Uhr). Saisonauftakt.