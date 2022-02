Erstmals in diesem Jahr dürfen die Störche wieder Fans begrüßen: Am Sonnabend (13.30 Uhr) sind beim Heimspiel von Holstein Kiel gegen den Karlsruher SC 8950 Fans im Holstein-Stadion erlaubt. Die KSV hat am Dienstagabend mit dem Vorverkauf begonnen – am Mittwoch startet dann der freie Verkauf.