Kiel

Anhaltender Frust oder neue Lust? Für Fabian Reese, Flügelspieler des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, 25 Tage nach dem 1:5 im Relegations-Rückspiel gegen den 1. FC Köln keine Frage: „Man muss ganz klar sagen, der verpasste Bundesliga-Aufstieg ist eine ganz bittere Geschichte. Und das wird auch in fünf Jahren noch so sein. Aber das ist Vergangenheit, heute beginnt die neue Saison. Und darauf freue ich mich. Ich bin voller Tatendrang“, so der 23-Jährige nach dem ersten Mannschaftstraining der Saisonvorbereitung am Mittwochnachmittag.

26 Spieler beim Trainingsstart dabei

23 Feldspieler, darunter auch der nach seinem Achillessehnenanriss weiter individuell arbeitende Innenverteidiger Stefan Thesker, und drei Torhüter begrüßte Cheftrainer Ole Werner im Trainingszentrum Projensdorf.

Mittelfeld-Allrounder Ahmet Arslan muss sich nach seinem Kreuzbandriss noch mit Reha-Maßnahmen begnügen.

Fridjonsson passt ins Anforderungsprofil

Mittendrin im Tross der Störche auch die bislang drei Neuzugänge Julian Korb (29), Marcel Benger (22) sowie die Sturmkante Holmberg Aron Fridjonsson. „Mit seiner Körperlichkeit, seiner Fähigkeit, den Ball vorne fest zu machen und seinem Kopfballspiel passt er genau in unser Anforderungsprofil. Er war schon vor einem Jahr auf unserer Wunschliste“, beschreibt Sportchef Uwe Stöver den 28-jährigen Isländer, der zuletzt in Diensten des italienischen Zweitligisten Brescia Calcio stand.

Spieler müssen sportlich und menschlich passen

Mit seiner Länge von 1,95 Metern und seinem starken linken Fuß erinnert der sechsfache Nationalspieler stark an den nach Bielefeld gewechselten Janni Serra. Aber kann Fridjonsson, Spitzname „Berti“, den Ex-Torjäger auch qualitativ ersetzen? „Janni ist Janni. Und Holmbert ist Holmbert. Ich vergleiche keine Spieler eins zu eins. Für mich ist wichtig, dass ein Spieler sportlich und menschlich zu meiner Mannschaft passt und uns dabei helfen kann, erfolgreich zu sein. Jeder auf seine Art und Weise. Das Gefühl habe ich bei Holmbert“, sagt Werner.

Weitere Zugänge sollen noch folgen

Wenig Zweifel bestehen daran, dass die neue Kieler Nummer neun schon bald zusätzliche Konkurrenz im eigenen Lager bekommt. „Wir suchen im Mittelfeld einen Sechser, einen Mann für die Achter/Zehner-Position sowie einen weiteren Stürmer“, blickt Stöver voraus. Ob diese Transfers bis zum Saisonstart am 23. Juli getätigt werden, ließ er offen. „Am liebsten so schnell wie möglich. Aber Qualität geht hier vor Hektik.“ Die an der Gerüchtebörse gehandelten Namen Adrian Fein und Fiete Arp wollte der Geschäftsführer Sport in diesem Kontext nicht kommentieren.

Zukunft von Quintett ungewiss

Weiterhin unklar bleibt die Zukunft der fünf Rückkehrer Makana Baku, David Atanga, Lion Lauberbach, Daniel Hanslik und Philipp Sander, deren Verträge am 30. Juni 2022 auslaufen und die deshalb nicht erneut ausgeliehen werden können. Einiges spricht dafür, dass für Baku, Atanga und Hanslik die Zeichen auf Abschied durch Verkauf stehen. Fabian Reese hingegen peilt selbstbewusst neue Ziele an alter Wirkungsstätte an. Eine Prognose für die nach den Verlusten der Frontmänner Serra, Jae-Sung Lee und Jonas Meffert neu zu formierenden Kieler Boyband sei zu diesem Zeitpunkt zwar kaum möglich, sagt Reese. „Das sind sehr starke Spieler, die uns sicherlich schmerzlich fehlen werden. Aber manchmal muss man im Orchester die eine oder andere Position austauschen. Da werden jetzt ein paar Plätze frei. Mal schauen, wer sich dafür qualifiziert.“

Reese heiß auf mehr Tore

Persönlich habe er sich derweil Konkretes vorgenommen. Die acht Assists in der Erfolgsserie 2020/21 sind aus seiner Sicht eine „recht ordentliche“ Quote. „Jetzt gehen wir mal an die Tore ran“, prophezeit Reese mit Blick auf seine zwei Treffer aus der Vorsaison. Getreu dem Motto: neue Lust statt altem Frust.