Kiel

Mit Spannung wird der Saisonauftakt von Holstein Kiel beim FC St. Pauli erwartet – da ist auch KSV-Cheftrainer Ole Werner keine Ausnahme: „Wir gehen mit Vorfreude auf die Aufgaben, Enthusiasmus und Euphorie in die neue Saison“, sagte der 33-Jährige am Freitag. „Denn ich glaube, dass wir wieder in der Lage sind, sehr guten Fußball zu spielen. Trotz der kürzeren Vorbereitung als die Konkurrenz und trotz der enormen Qualität der Liga.“

9000 Fans am Millerntor und Action von Beginn an

Für die Partie am Sonntag beim FC St. Pauli erwartet Werner ein „Spiel auf absoluter Augenhöhe“ – und Intensität vom Anstoß weg. „Ich denke nicht, dass es ein längeres Abtasten geben wird, allein schon wegen der Fans“, sagte Werner mit Blick auf die knapp 9000 erlaubten Zuschauer auf dem Hamburger Heiligengeistfeld. „Außerdem sind beide Teams ja nicht dafür bekannt, lange zu warten, um sich Chancen zu erspielen. Ich rechne damit, dass es von Anfang an zur Sache geht – und darauf freue ich mich sehr.“

Für den Kieler Chefcoach ist das Auftaktspiel der Saison 2021/22 sogar eine Premiere: „Für mich wird es das erste Spiel mit Zuschauern am Millerntor als Trainer“, erzählte Werner, der im September 2019 das Amt von André Schubert übernahm. Damals war das Hinspiel in Hamburg bereits gespielt (1:2), das Rückspiel in Kiel sahen am 20. Februar 2020 noch mehr als 14.000 Zuschauer – ehe die Corona-Pandemie einsetzte. „Dass nun 9000 Fans dabei sein werden, erhöht den Reiz und die Vorfreude auf das Spiel sehr“, sagte Werner. „Auch wenn es schade ist, dass keine Gästefans zugelassen sind.“

Werner: „Unser Umbruch ist größer als der von St. Pauli“

Seit langer Zeit mal wieder ein echter Heimvorteil – diesmal für St. Pauli? „Ich denke schon, dass St. Pauli vielleicht der leichte Favorit ist“, sagt Werner. „Auch weil unser Umbruch größer ist.“ Zwar verlor der FCSP mit Omar Marmoush und Rodrigo Zalazar zwei Spieler, die gehörigen Anteil am braun-weißen Aufschwung der vergangenen Rückrunde hatten. „In meinen Augen waren sie aber nicht die wichtigsten Spieler“, meint Werner. „Spieler wie Benatelli, Burgstaller, Ziereis sind für das Gesamtgefüge bedeutender, die zentrale Achse ist St. Pauli geblieben. Daher halte ich unseren Umbruch für gravierender.“

Vor dem Anpfiff So könnte St. Pauli spielen: Vasilj – Zander, Ziereis, Medic, Paqarada – Smith – Becker, Benatelli – Kyereh – Dittgen, Burgstaller. Es fehlen: Amenyido (Achillessehnenprobleme), Avevor (Aufbau nach Sprunggelenks-OP), Bednarczyk, Coordes (beide nicht berücksichtigt), Matanovic, Ohlsson (beide muskuläre Probleme), Park, Roggow (beide nicht berücksichtigt), Wieckhoff (Muskelfaserriss). So könnte Holstein spielen: Gelios – Neumann, Wahl, Komenda, van den Bergh – Erras – Mühling, Skrzybski – Bartels, Fridjónsson, Reese. Es fehlen: Arslan (Reha nach Kreuzbandriss), Atanga (freigestellt für Vereinssuche).

Mit Jae-Sung Lee und Janni Serra verließen zwei absolut tragende Säulen das Storchennest, hinzu kamen Abgänge von Jannik Dehm und Niklas Hauptmann. Sechs echte Neuzugänge und drei Leihrückkehrer baute Werner in den Kieler Kader ein, drei von ihnen dürften am Sonntag von Beginn an auflaufen: der defensive Mittelfeldspieler Patrick Erras, Spielmacher Steven Skrzybski und ein Mittelstürmer. Ob der Isländer Hólmbert Aron Fridjónsson oder Bayern-Leihgabe Fiete Arp in der Startelf stehen wird, wollte Werner erwartungsgemäß nicht verraten. „Wir haben mehrere Optionen, für eine werden wir uns entscheiden“, sagt er.

Gelios ist Nummer eins – Dähne darf im Pokal ran

Klarheit gibt es derweil auf der Torhüterposition: „Ich habe heute mit den Torleuten und unserem Torwarttrainer Patrik Borger gesprochen: Ianni Gelios wird als Nummer eins in die Saison gehen“, berichtete Werner und lobte einmal mehr die enorme Kieler Qualität zwischen den Pfosten. „Wir haben zwei sehr, sehr starke Torhüter, die beide den Anspruch haben, im Tor zu stehen. Auch auf dieser Position herrscht Konkurrenzkampf – auch wenn sich auch ein Keeper natürlich einen Fehler erlauben darf.“ Die kleine Entschädigung für Thomas Dähne: „Der Torhüter, der zu dem Zeitpunkt im Ligabetrieb nicht im Tor steht, wird in den DFB-Pokalspielen auflaufen, die hoffentlich in großer Zahl kommen werden“, erklärte Werner.

Und auch an den anderen Personalfronten ist so gut wie alles geklärt: Nur Ahmet Arslan wird nach seinem Kreuzbandriss weiter fehlen, alle anderen Störche stehen zur Verfügung. „Auch wenn nicht alle bei 100 Prozent sind, die Teile der Vorbereitung verpasst haben, sind wir insgesamt gut durchgekommen und in einer guten Situation“, sagte Werner. „Insofern habe ich die Qual der Wahl, weil wir auf vielen Positionen einmal mehr sehr ausgeglichen besetzt sind.“

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alles bereit also für den Saisonstart in die viel zitierte „beste Zweite Liga aller Zeiten“. „Von den Namen her ist sie das vielleicht sogar tatsächlich in diesem Jahr“, sagte Werner. „Wenn man sich anschaut, wie viele Bundesligajahre da zusammenkommen...“ Dennoch: „Wir wollen uns auch in dieser starken Liga nicht verstecken, sondern auf unsere Stärken setzen.“