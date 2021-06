Kiel

23 Tage nach der schmerzhaften 1:5-Pleite im Relegations-Rückspiel gegen den 1. FC Köln kam das Team am Montag auf dem Vereinsgelände zum ersten Tag der Leistungsdiagnostik zusammen. Mit dabei waren neben den drei Neuzugängen Hólmbert Aron Fridjónsson, Julian Korb und Marcel Benger auch die Leih-Rückkehrer Makana Baku, Daniel Hanslik, Lion Lauberbach, Timon Weiner, David Atanga und Philipp Sander.

Im Kraftraum in Kiel-Projensdorf führten Mannschaftsärzte und Physiotherapeuten mit den Spielern Tests in den Bereichen Kraft, Beweglichkeit und Sprungkraft durch. Am Dienstag steht an der Christian-Albrechts-Universität der obligatorische Laktattest auf dem Programm.

Holstein Kiel: Erstes Mannschaftstraining am Mittwoch

Zweck der Leistungsdiagnostik ist, anhand verschiedener Daten den aktuellen Leistungsstand der Spieler zu ermitteln, bevor am Mittwoch die Vorbereitung richtig Fahrt aufnimmt und die Störche zum ersten Mannschaftstraining auf den Fußballplatz zurückkehren.