Holstein Kiel testet gegen den VfL Osnabrück

Kiel

Holstein Kiel gastiert am 16. Januar um 13.30 Uhr zum Rückrundenauftakt beim FC Schalke 04. Zuvor bestreitet das Team von KSV-Chefcoach Marcel Rapp nach dem überzeugenden 5:0-Testspielsieg am vergangenen Mittwoch gegen den TSV Havelse am Sonnabend das zweite Testspiel. Gegner im Holstein-Stadion ist um 13 Uhr der VfL Osnabrück.

Die Mannschaft um Ex-Storch Marc Heider belegt derzeit mit 29 Punkten den neunten Platz in der 3. Liga. KN-online berichtet im Liveticker von der Begegnung.