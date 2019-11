Holstein testet gegen Cluj und Tallinn

Kiel

Die KSV hat ihre Planungen für die Wintervorbereitung weitestgehend abgeschlossen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wird das Team von Trainer Ole Werner nach einer kurzen Weihnachtspause im Anschluss an das Zweitligaspiel beim SV Sandhausen (22. Dezember) am 5. Januar 2020 ins neue Fußball-Jahr starten.

Test gegen ehemaligen Champions-League-Teilnehmer

Am Freitag, 10. Januar, fliegen die Störche ins Trainingslager nach Spanien, werden sich wie im vergangenen Jahr im „ Oliva Nova Beach & Golf Resort“ auf den Start der Restserie vorbereiten. Dort testet die KSV gegen Drittligist FC Ingolstadt (12. Januar) sowie den rumänischen Erstligisten und ehemaligen Champions-League-Teilnehmer CFR Cluj (17. Januar). Nach der Rückkehr steht am 22. Januar in Kiel ein Test gegen den estnischen Erstligisten Flora Tallinn auf dem Programm. Zum ersten Punktspiel 2020 empfangen die Störche am 29. Januar um 20.30 Uhr Darmstadt 98.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.