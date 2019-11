Von Januar 2014 bis Sommer 2016 spielte Manuel Schäffler für den damaligen Fußball-Drittligisten KSV Holstein. Seit drei Jahren trägt "Cheffe" das Trikot des SV Wehen Wiesbaden, hat in Hessen sein Glück gefunden - und die Kunst. Am Sonnabend trifft der Stürmer in Liga zwei auf seinen Kieler Ex-Klub.