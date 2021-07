Holstein Kiel trotzt dänischem Meister Brøndby IF ein 1:1 ab

Kiel

Diese starke halbe Stunde macht Lust auf mehr. „Ich bin mit den gesamten 90 Minuten zufrieden, auch wenn die letzten 30 Minuten sicherlich unsere beste Phase war“, sagt Cheftrainer Ole Werner nach dem Abpfiff am Sonnabendnachmittag. 1:1 gegen den dänischen Meister Brøndby IF, der schon in den letzten Zügen seiner Saisonvorbereitung steckt – ein Achtungserfolg für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel. Verdient noch dazu. Vor allem wegen dieser halben Stunde.

Ab der 60. Minute gelingt den Störchen schon erstaunlich viel, eine Weiterentwicklung gegenüber dem 1:2 gegen Randers FC am Freitag der Vorwoche. Die Abläufe sitzen mit und gegen den Ball, die Struktur stimmt, durch eine gute Besetzung der Tiefe kommt die KSV immer mal wieder gefährlich ins letzte Drittel – und kann den Rückstand aus der ersten Halbzeit egalisieren: Eckball Holstein, Alexander Mühling antizipiert an der Strafraumkante den zweiten Ball, köpft ihn stramm vor den Fünfer, provoziert einen Querschläger der Dänen, den Marcel Benger rechts aufnimmt, in den Rückraum auf Marco Komenda passt. Satter Abschluss unter die Querlatte – 1:1 (66.).

Eine zweite Halbzeit mit einigen personellen Lichtblicken

Die Störche sind dran, lassen den Ball gut laufen, sind in dieser Phase und bis zum Schlusspfiff das bessere Team. „Wir haben mit Ball gute Räume gefunden und sind immer wieder in Situationen gekommen, wo wir uns vom Pressing befreien konnten“, sagt Simon Lorenz hinterher. Er ist einer von zehn Feldspielern, die Werner zur zweiten Hälfte aufs Feld bringt, einmal komplett durchtauscht. Mit Lichtblicken: Hólmbert Aron Fridjónsson überzeugt mit starken Ballbehauptungen, vielen Gegenbewegungen in der Spitze. Jonas Sterner attackiert vorne rechts immer wieder die letzte Linie, Aleksandar Ignjovski funktioniert auf der Acht, Marcel Benger verrichtet ordentliche Arbeit auf der Sechs.

Skrzybski überzeugt als Startelfspieler

In der ersten Hälfte beginnen auf den Positionen der beiden Letztgenannten die jüngsten Neuzugänge: Steven Skrzybski in der Achter/Zehner-Rolle, Patrick Erras im defensiven Mittelfeld. Sie gehören im Kieler Spiel anfänglich zu den besseren Akteuren. In einem Spiel, das strukturell zwar einigermaßen sattelfest ist. Das aber unter zu geringer Dynamik leidet. „Durch die Kompaktheit, die Brøndby hatte, konnten wir die Halbräume nur sehr selten anspielen. Dann kommt es auf Tiefenläufe an – die hat eigentlich fast nur Steven konsequent gemacht“, sagt Werner. „Da müssen wir uns noch verbessern.“

Hinten gibt es auch hin und wieder kleinere und größere Probleme. Meist sind es individuelle Fehler, die Brandherde aufflammen lassen. Schon in der siebten Minute nutzt Brøndbys Rezan Corlu einen Stellungsfehler von Neumann im ballfernen Raum, kommt nach einem Pass im Strafraum auf die linke Seite zum freien Abschluss und stellt auf 1:0. Das Pressing funktioniert nicht konsequent – auch, weil die Offensivreihe einige Defizite im Anlaufen zeigt. „Das ist zu langsam!“, schreit Stefan Thesker, Comebacker nach mehrmonatiger Verletzungspause, zur Mitte der ersten Halbzeit über den Platz.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber es wird besser, es wird schneller, so kommen die Vorteile der sauberen Struktur im 4-3-3 allmählich zur Geltung. Thesker spielt ein paar starke linienbrechende Pässe in die Gefahrenzone, einmal können sich Kirkeskov und Skrzybski von hinten aus dem Gegnerdruck befreien, einen Angriff einleiten, den Skrzybski mit einem abgefälschten Schuss fast zum Ausgleich nutzen kann (24.). Erras hat per Kopf (39.) und aus der Distanz (43.) ebenfalls zwei gute Gelegenheiten.

Gelios hält das Unentschieden fest

Nach der Pause kommt Holstein dann immer besser in die Gänge, holt sich den verdienten Ausgleich, den Keeper Ioannis Gelios zwei Minuten vor dem Abpfiff mit einer Glanztat nach einer letzten Ecke der Dänen schlussendlich festhält. „In der Vorbereitung geht es immer um Abläufe und die Struktur“, sagt Lorenz. „Aber trotzdem ist es immer besser, wenn du dann noch ein positives Ergebnis holst. Wir wollen uns diesen Spirit holen. Und das geht nur über Ergebnisse.“