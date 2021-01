Es wird ein außergewöhnlicher Abend: Wenn Holstein Kiel am Mittwochabend im DFB-Pokal den FC Bayern empfängt, ist nicht nur die Paarung an sich besonders. Sondern auch die Trikots. Kiel spielt in Schwarz - und die Münchner im 90'er-Look. Der Zweck ist gut - die Pokal-Erinnerungen in diesem Design nicht.