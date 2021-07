Kiel

Der deutsche Profifußball plant auf Hochtouren das Fan-Comeback zur neuen Saison. Und wo hastig gehobelt wird, da fallen manchmal kuriose Späne. Beim Hamburger SV etwa sorgt der von den Behörden gesetzte Rahmen – 30 Prozent Auslastung im Sitzplatzbereich (17000 Zuschauer), Besucher mit Erstwohnsitz in der Hansestadt – dafür, dass Klub-Ikone Uwe Seeler (wohnt in Norderstedt) nicht beim Heimspiel-Auftakt in der Zweiten Liga gegen Dynamo Dresden am 1. August dabei sein dürfte.

Im Zweifel müsste sich der Wahl-Schleswig-Holsteiner Seeler an jenem Sonntag zu Holstein Kiel orientieren, der HSV-Ligakonkurrent spielt zeitgleich sein erstes Heimspiel gegen Schalke 04. Bei der KSV steht eine derartige Einschränkung wie an der Elbe aktuell nicht zu befürchten – dafür stehen aber auch noch keine Zahlen. Der Verein teilte am Montag auf Nachfrage mit, sich mit den Behörden noch im Austausch darüber zu befinden, wie viele Besucher erlaubt sein werden.

Seit dem Relegations-Rückspiel hat sich die Corona-Situation noch einmal gebessert

Beim Relegations-Rückspiel gegen den 1. FC Köln am 29. Mai hatte die KSV in Form eines Modellprojekts 2350 Fans im Holstein-Stadion empfangen dürfen. In der Zwischenzeit hat es weitere Lockerungen im öffentlichen Leben gegeben, die Inzidenz ist noch einmal deutlich gesunken. Parameter, die eine erhöhte Kapazität durchaus ermöglichen sollten. Zwischen 20 Prozent Auslastung (3000 Zuschauer) und 50 Prozent (7500) könnte sich die Teil-Zulassung für den Start in die neue Saison am Ende bewegen.

Während die Situation bei Holstein noch in der Schwebe ist, haben andere Zweitligisten schon mehr Gewissheit. Für den FC St. Pauli etwa, Auftaktgegner der KSV am 25. Juli, gelten dieselben Bestimmungen wie für den HSV: Die Kiezkicker können mit rund 9000 Fans planen. Werder Bremen kalkuliert für den 1. Spieltag gegen Hannover 96 mit 8500 Zuschauern, was einer Auslastung von 20 Prozent entspricht. Die Hannoveraner wiederum fahren aktuell noch mehrgleisig, planen für die gesamte Saison aber schon äußerst offensiv mit einem Schnitt von 34 000 Fans.

In absoluten Werten scheint indes erst einmal Absteiger Schalke 04 die Nase vorn zu haben: Die Gelsenkirchener erwarten bei der Saisoneröffnung gegen den HSV am 23. Juli 19 770 Zuschauer, was einem Drittel der Kapazität entspricht. Relativ gesehen aber noch vor Schalke: Hansa Rostock und der 1. FC Heidenheim. Rostock profitiert von der entgegenkommenden Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern, kann das Ostseestadion beim Auftakt gegen den KSC wohl zur Hälfte vollmachen, 15 000 Fans empfangen. Am Montag wagte sich dann auch Heidenheim mit seinen Plänen vor – und packte noch mal einen drauf: Die Baden-Württemberger rechnen am 1. Spieltag gegen Paderborn mit bis zu 9000 Zuschauern. Auslastung: 60 Prozent.

DFL-Mitgliederversammlung will über Auswärtsfans sprechen

Bei aller Freude über das Fan-Comeback wird deutlich, wie uneinheitlich das Vorgehen aktuell noch ist. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hatte zuletzt häufiger betont, eine verbindliche bundesweite Regelung anzustreben. Ein Thema, das mit Sicherheit in der kommenden Woche bei der DFL-Mitgliederversammlung auf der Agenda stehen wird. Dann soll auch über die Auswärtsfans gesprochen werden. Nach DFL-Statuten stehen zehn Prozent der Kapazität dem Anhang des Gastvereins zu. Derzeit sieht aber kaum ein Klub in seinem Konzept Auswärtsfans vor.