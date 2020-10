Holstein Kiel und THW Kiel: Darum bleiben viele Fans zu Hause

Kiel

Obwohl die Handballer vom THW Kiel bei Bundesliga-Heimspielen aktuell nur 2300 Zuschauer in die Wunderino Arena lassen dürfen, verkaufen sich viele Tickets nicht. Bei Holstein Kiel sieht die Lage ähnlich aus - mit dem Problem sind die Kieler Klubs aber nicht alleine.

THW Kiel : Fans sind wegen Corona verunsichert

Zum Bundesliga-Heimspiel der Handballer von der SG Flensburg-Handewitt am vergangenen Wochenende kamen nur 677 Zuschauer – 1200 waren zugelassen. Auch das Niedersachsen-Derby in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig war nicht ausverkauft. Doch warum werden die Profivereine ihre Karten nicht los?

Anzeige

„Bei vielen Fans herrscht wegen Corona Unsicherheit“, sagt Sönke Wieck vom THW-Fanklub „Schwarz-Weiß“. Auch für THW-Pressesprecher Christian Robohm ist Corona der Grund für die nicht ausverkaufte Halle. „Unsere Aufgabe besteht deswegen darin, den Zuschauern zu zeigen, dass sie sich in der Halle wohlfühlen können.“

Holstein Kiel : Zuschauer vermissen Gemeinschaftserlebnis

Dass die Zuschauer während eines Spiels dauerhaft eine FFP2-Maske tragen müssen, könnte den Wohlfühlfaktor etwas reduzieren. „Das Tragen einer FFP2-Maske ist etwas anstrengender als das Tragen einer Alltagsmaske. Das schreckt sicher einige Zuschauer ab, auch wenn die Maßnahme natürlich richtig ist“, sagt Beate Lemke vom THW-Fanklub „Zebrasprotten“.

Ein Dilemma, das sich auch bei Holstein Kiel zeigt: Bei den Störchen müssen die Fans auf der Tribüne Maske tragen, zudem sitzt oder steht jeder Besucher im Holstein-Stadion auf Grundlage des zum Düsseldorf-Spiel überarbeiteten Hygienekonzepts für sich allein. Das Gemeinschaftserlebnis Live-Fußball? Unter diesen Umständen einfach nicht drin – wenngleich die Zuschauer, die ins Stadion kommen, diese Rahmenbedingungen offenbar akzeptieren. „Wir sind unseren Fans sehr dankbar, dass sie sich so diszipliniert an die Hygienemaßnahmen gehalten haben“, sagte KSV-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke am Sonntag.

Holstein Kiel : Ticketverkauf sorgt für Irritationen

Um ins Stadion oder in die Halle zu kommen, müssen aber erst einmal die Tickets gekauft werden – in diesen Zeiten gar nicht so einfach. Der THW verzichtet wegen Corona bisher auf den Verkauf von Dauerkarten. Die Fans müssen sich also für jedes einzelne Spiel Tickets kaufen. Das sei umständlicher als sonst, sagt Lemke. Dazu komme, dass die Karten nur online gekauft werden können. Gerade für einige ältere Zuschauer sei das eine Herausforderung. Zwar können Tickets in der THW-Fanwelt auch ausgedruckt werden. „Man überlegt sich dann aber bei unattraktiven Gegnern schon, ob sich ein Hallenbesuch überhaupt lohnt“, sagt Lemke.

Bei Holstein Kiel ist der Buchungsprozess ebenfalls kompliziert. Als klar war, dass wieder vor Fans gespielt werden kann, stellte die KSV drei Ticketmodelle zur Auswahl. Die „Holsteinherz“-, die Flex- und die 2021-Dauerkarte. Besitzer der ersten Karte haben als erste Zugriff aufs Ticketkontingent, die anderen kommen nachrangig zum Zug. Dazu muss bei jeder Buchung pro Heimspieltag ein Code im Online-Portal eingegeben werden, um tatsächlich Anspruch auf ein Ticket zu haben. Für ältere Fans eine Hürde. Aber auch unter den jüngeren Anhängern ist es bei den ersten beiden Heimspielen wiederholt zu Irritationen gekommen, wie den Einträgen in einschlägigen Fan-Foren zu entnehmen ist.

Tickets für THW-Heimspiele sind teurer als vor Corona

Ein zusätzlicher Faktor beim THW: Weil die Dauerkarten fehlen, leeren sich die Geldbeutel der Fans schneller. In einer normalen Saison hat Sönke Wieck eine Stehplatz-Dauerkarte und zahlt etwa zehn Euro pro Spiel. Aktuell kostet ihn ein Spielbesuch fast das Doppelte: 18,50 Euro für einen Sitzplatz mit Sichteinschränkung. Für weniger Geld gelangt er nicht in die Halle. Dazu kommt, dass die Zebras zum Saisonauftakt innerhalb von 13 Tagen gleich drei Heimspiele hatten. „Das ist für einige Fans finanziell nicht zu stemmen“, sagt Wieck.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Für Zuschauer ohne Dauerkarte ist der Aufschlag nicht ganz so hoch: Der niedrigste Preis lag in der vergangenen Saison bei 15 Euro – für einen Stehplatz. Nun müssen THW-Fans für Karten in der günstigsten Preiskategorie 3,50 Euro mehr zahlen. Ein Aufpreis, der sich durch die höheren Kosten für den THW Kiel erklären lässt. „Wegen Corona ist der Aufwand für unsere Ordner höher. Außerdem bekommt jeder Zuschauer von uns eine FFP2-Maske“, sagt Zebra-Sprecher Robohm. „Aktuell sind die Spiele nicht dazu da, um Geld zu verdienen.“ Durch die eingeschränkte Zuschauerzahl komme man in der Bilanz ungefähr bei Null raus.

Am 18. Oktober empfängt der THW Flensburg. Gut möglich, dass wenigstens zum Nord-Derby die Wunderino Arena mal wieder ausverkauft ist – mit derzeit 2300 zugelassenen Fans.

Mehr Nachrichten zu Holstein Kiel lesen Sie hier.

Mehr Nachrichten zum THW Kiel lesen Sie hier.