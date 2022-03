Kiel

Holstein Kiel und Elard Ostermann gehen nach der Saison getrennte Wege. Der im Sommer auslaufende Vertrag des Fußballlehrers wird in gegenseitigem Einvernehmen nicht verlängert. Der 53-Jährige heuerte 2019 bei der KSV Holstein an, führte zunächst die U 17 von der Regionalliga zurück in die Junioren-Bundesliga, ehe er zur Saison 2020/21 den Trainerposten bei Holsteins U 19 von Dominik Glawogger übernahm.

Klassenerhalt der U19-Junioren fast in trockenen Tüchern

Mit den U 19-Störchen eilte Ostermann in dieser Saison von Erfolg zu Erfolg. Trotz der 1:4-Heimpleite gegen Ligaprimus Hertha BSC Berlin am vergangenen Sonnabend weisen die Kieler aktuell als Tabellenfünfter nach 14 von 18 Spieltagen ein Polster von elf Punkten auf den ersten Abstiegsrang auf. „Mir hat die Arbeit mit den jungen Spielern sehr viel Freude bereitet. Allerdings habe ich mich dazu entschieden, mich nach knapp drei Jahren zur kommenden Saison neu zu orientieren“, erklärte Ostermann nach seiner ersten Station im Nachwuchsbereich. Wohin es den Ex-Profi (VfL Bochum, Hamburger SV), künftig verschlägt, ist derweil noch genauso offen wie seine Nachfolge bei Holstein Kiel.

„Elard Ostermann hat in den vergangenen drei Jahren hervorragende Arbeit geleistet und in dieser Zeit wesentlichen Anteil an der Entwicklung unserer U 17- und U 19-Mannschaften“, sagte Holsteins NLZ-Direktor, Dominic Peitz.