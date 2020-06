Fußball-Zweitligist Holstein Kiel kam am Sonntag im Holstein-Stadion gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Bereits in der 3. Spielminute traf Patrick Erras, nach einem Fehler von KSV-Keeper Ioannis Gelios, für die Franken. Lion Lauberbach (67.) glich per Kopf aus.