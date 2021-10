Holstein Kiel und der Spielkulturschock von Ingolstadt

Ingolstadt

Man könnte die Sache auch einfach positiv sehen. Schließlich ist Holstein Kiel auswärts seit nunmehr vier Spielen ungeschlagen. 1:1 am Sonnabend beim FC Ingolstadt, einen Punkt entführt von einer der weitesten Auswärtstouren, die diese Zweite Fußball-Bundesliga in ihren Reisekatalogen führt. Den Konkurrenten aus dem Süden auf Distanz gehalten. Die Störche Big in Bavaria, die Maß ist halb voll. Ein Teilerfolg für den neuen Cheftrainer Marcel Rapp bei dessen Pflichtspielpremiere.

Drei Türme in der Innenverteidigung gegen die Ingolstädter Wucht

Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Vermutlich nicht mal das. Denn Holstein Kiel agierte gegen das Schlusslicht über weite Strecken enttäuschend, stellte schon nach dem tatsächlich gut herauskombinierten und noch besser vollendeten 1:0 durch Benedikt Pichler (13.), spätestens aber nach dem Seitenwechsel jegliche Offensivbemühungen ein. „Solche Spiele muss man gewinnen“, sagte Sportchef Uwe Stöver nach dem Abpfiff verärgert, „aber wenn man sie gewinnen will, muss man besser spielen als wir in der zweiten Halbzeit.“

In der kamen die Störche kaum mehr planvoll über die Mittellinie, mussten stattdessen darauf vertrauen, dass ihre personell wie strukturell durch Rapp hochgezogene Defensivbrandmauer den Ingolstädter Attacken schon standhalten würde. Der Debütant an der Seitenlinie setzte wie erwartet auf ein 3-5-2/3-4-1-2, das er aber stark am Gegner ausgerichtet hatte: Den Mittelblock vor Thomas Dähne bildeten mit Simon Lorenz, Hauke Wahl und Stefan Thesker drei klassische Innenverteidiger. „Ich hatte schon das Gefühl“, sagte Rapp, „dass wir mit den Dreien in der Verteidigung der Tiefe gegen die Ingolstädter Wucht gut aufgestellt waren.“

Sicher, auch in der wackligen Phase nach dem 1:1 durch Stefan Kutschke (46.) ließ die KSV letztlich nur wenig zu. „Wir haben uns gegenseitig geholfen, Zwei-gegen-Eins-Bälle gewonnen, das war gut“, sagte Rapp. Fand dann aber selbst das „Aber“ im Spiel seiner Mannschaft: „Im Umschalten haben wir die Bälle zu schnell hergegeben, zu viele lange Bälle gespielt. Dann ist es schwer für unsere Stürmer, die zu verarbeiten.“

Bezeichnend: die für Kieler Verhältnisse grottenschlechte Passquote

Dabei regt das gespielte System, regen die Prinzipien Rapps – zumindest in der Theorie – doch grundsätzlich zur offensiven Fantasie an. Aber Holstein Kiel war an diesem Tag zur Fantasie nicht fähig, dem druckvollen Spiel nach vorne nicht mächtig, in letzter Konsequenz der eigenen Spielkultur nicht würdig. Der Markenkern der vergangenen Jahre, das zur Kunstform erhobene Positionsspiel, Vorsprung durch Technik – zumindest im Audi-Sportpark nicht mehr als eine leere Hülle. Bezeichnend die Passquote: 74 Prozent. Für Kieler Verhältnisse grottenschlecht.

Eine der Lieblingsfragen im Fußball: Woran hat es gelegen? Rapp versuchte sich nach dem Spiel zumindest an den Ansätzen einer Erklärung. „Wir definieren uns ja schon über Ballbesitz“, sagte er. „Es war aber schwierig, den auszuspielen, weil wir unter Druck gesetzt worden sind.“ Restlos überzeugend war diese Begründung nicht, schließlich sind Druck und Zweite Liga inhaltsgleiche Begriffe. Hohe Pressinglinie, intensives Anlaufen – das ist nichts, was man so noch nie erlebt hätte.

Alle fünf Neuzugänge mit Bundesliga-Erfahrung nur auf der Bank

Die KSV konnte damit in Ingolstadt aber nicht umgehen. Zum Missfallen des Neuen. „Da erwarte ich in Zukunft, dass wir ruhiger agieren“, sagte Rapp im Angesicht einer inakzeptablen Fehlerquote, schon im Startbahnhof entgleister Spielzüge. „Wir haben den Anspruch an uns“, so Rapp, „dass wir da bessere Lösungen finden.“

Man muss Rapp zugute halten, dass er mit dieser Mannschaft noch ganz am Anfang seiner Arbeit steht. Die Fehler sind anderswo gemacht worden, weit vor ihm, offenbar auch in der Kaderplanung: In Ingolstadt saßen mit Patrick Erras, Fiete Arp, Steven Skrzybski, Lewis Holtby und Julian Korb alle fünf Neuzugänge der Marke „Bundesliga-Erfahrung“ auf der Bank.

Nicht Rapps Baustelle. Und trotzdem trägt er jetzt die Verantwortung, muss schnelle Fortschritte erzielen, denn die Zeit drängt: Zehn Spieltage sind vorbei, vom Saisonbeginn kann man wirklich nicht mehr sprechen. Holstein Kiel ist mittendrin. Mittendrin im Schlamassel: neun Punkte, Platz 15. Und jetzt kommt Darmstadt 98 nach Kiel (Sbd, 13.30 Uhr). Jenes Team, das am Sonntag Werder Bremen mit 3:0 abgefertigt hat. Da braucht es einen kompletten Auftritt. Einen, der Defensive und Offensive wieder miteinander versöhnt.