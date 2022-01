Kiel

Auf Jahre hinaus unschlagbar. Nach dem WM-Titel 1990 übte sich Franz Beckenbauer als Weissager kommender Großtaten: Wenn jetzt noch die DDR-Auswahlspieler dazustießen, sei die deutsche Nationalelf nicht mehr zu stoppen. War sie dann doch. Ist ja schließlich Fußball. Insofern kann sich auch Holstein Kiel nicht sicher sein, dass der Sturmlauf durch die Zweite Fußball-Bundesliga nach dem 1:1 bei Schalke 04 nur noch Formsache ist, wenn die Corona-Ausfälle und die Verletzten zurückkehren. Aber: Die Mannschaft funktioniert. Selbst in vermeintlicher Notbesetzung. Der Druck, personell nachzulegen, ist dadurch nicht unbedingt gestiegen.

Transfers sind „ein Kann, kein Muss“, sagt Uwe Stöver

„Sollte sich in den nächsten Wochen bis zum Transferschluss die Möglichkeit ergeben, noch auf dem Markt aktiv zu werden, werden wir das tun“, sagt Sportchef Uwe Stöver zwar, bezeichnet das aber als „ein Kann, kein Muss. In dieser Herangehensweise sehen wir uns nach dem Jahresauftakt bestätigt.“ Die bemerkenswerte Leistung in Gelsenkirchen habe die Einschätzung der Verantwortlichen unterstrichen, „dass wir einen sehr homogenen und breit aufgestellten Kader haben“.

Finn Poraths Bewerbung für die Sechs

Fiete Arp, Fabian Reese, Phil Neumann, Holmbert Fridjónsson, Simon Lorenz, Johannes van den Bergh, Lewis Holtby, Steven Skrzybski, Noah Awuku, Timon Weiner – fast eine gesamte Elf musste auf Schalke passen. Das defensive Mittelfeld: scheinbar brachgelegt. Der Angriff: notgedrungen eine Benedikt-Pichler-One-Man-Show. Trotzdem ging der Plan der KSV über weite Strecken auf. Finn Porath schwang sich auf der Sechs mit den zweitmeisten Ballaktionen, der zweitbesten Passquote, den mit Abstand meisten abgefangenen Bällen und robuster Zweikampfführung sogar zu einem weiteren ernstzunehmenden Anwärter auf den Posten im Maschinenraum des Störche-Spiels auf.

„Wie man am Sonntag gesehen hat, sind wir personell sehr flexibel aufgestellt und haben sehr viele Optionen, sowohl bei der taktischen Aufstellung wie auch bei der personellen Besetzung“, sagt Stöver. Der Markt für die fraglichen Positionen im Sturm und auf der Sechs bleibe aber weiter fest im Kieler Blick. „Sollte sich da eine für uns interessante Möglichkeit auf dem Transfermarkt auftun“, sagt Stöver, „werden wir diese gewissenhaft prüfen und uns gemeinsam mit dem Trainerteam für oder gegen einen entscheiden.“

Aktivitäten der Konkurrenz lassen Holstein Kiel kalt

Handlungsdruck? Den empfindet an der Förde trotz vergleichsweise bescheidenen fünf Punkten Vorsprung auf Rang 16 im Vorfeld des Auswärtsspiels (So., 13.30 Uhr) beim wiederbelebten SSV Jahn Regensburg (3:0 in Sandhausen nach drei Pleiten) derzeit niemand. Auch die Aktivitäten der Konkurrenz lassen die KSV kalt. „Wir blicken nur auf uns und bewerten sehr regelmäßig unsere Situation anstatt zu schauen, was bei anderen Vereinen passiert“, sagt Stöver, der als einziger Kader-Bauherr aus der unteren Tabellenhälfte der Zweiten Liga noch keinen Wintertransfer eingetütet hat.

Das scheint, Stand heute, aber auch nicht zwingend notwendig. Auch wenn Holstein vielleicht trotz der Bewerbungsschreiben von Holtby und Porath noch ein gelernter und hinreichend geeigneter Sechser fehlt, der als alleiniger Balancespieler im 4-3-3 oder 3-5-2 dauerhaft Stabilität garantiert: Trainer Marcel Rapp und seine zur Verfügung stehende Truppe fangen das derzeit mit beeindruckender Flexibilität auf. Auch deshalb sei man, so Stöver, „mit der Entwicklung der Mannschaft sehr zufrieden“.

Einer Mannschaft, deren vielseitige Architektur nun noch einmal zwei weitere Wände aus dem eigenen Bestand eingezogen bekommt: Auf Schalke gab Ahmet Arslan sein Kader-, Marco Komenda sogar sein Startelfcomeback. „Sie geben uns“, sagt Stöver, „noch einmal mehr Variabilität und Handlungsspielraum.“ Und nehmen weiteren Druck vom Kessel.