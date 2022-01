Ein 1:1 markierte das Ende der ersten zehn Zweitligaspiele von Holstein Kiel unter Cheftrainer Marcel Rapp. In der „Rapp-Tabelle“ bedeutet das Platz acht. Sichere Mittelfeldgefilde, in die man laut Coach mit Leistungen wie auf Schalke zwangsläufig auch in der Gesamttabelle vorstoßen werde.